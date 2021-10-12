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Ермакова вошла в набсовет Белинвестбанка

Общее собрание акционеров Белинвестбанка избрало новый наблюдательный совет.

Как сообщает пресс-служба Белинвестбанка, председателем совета избран глава Госкомимущества Дмитрий Матусевич, его заместителем — первый заместитель председателя Нацбанка Сергей Калечиц.

В состав наблюдательного совета вошли 11 человек, в том числе шесть независимых директоров. В качестве независимого директора называется также Надежда Ермакова, которая до июля возглавляла Белгазпромбанк.

Напомним, Ермакова была назначена Нацбанком главой временной администрации «Белгазпромбанка» летом прошлого года после ареста экс-главы банка Виктора Бабарико и ряда других топ-менеджеров, а в январе 2021-го решением совета директоров заняла кресло председателя правления.

В июне Белинвестбанк попал под санкции ЕС.
Источник: gazetaby.com
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