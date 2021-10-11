Что происходит с директорским корпусом в Борисове
В районе сегодня десять вакансий руководителей предприятий и организаций.
Борисовский феномен не поддается объяснению — в регионе свободны десять директорских вакансий. Такой ситуации нет ни в одном из районов Минской области.
Месяц назад в Борисовском районе искали девять человек, желающих занять свободные директорские места на государственных предприятиях и организациях. На ряде предприятий поиск явно затянулся, пишет ex-press.live, к примеру, ГП «Градостроитель» больше года функционирует без официально назначенного директора.
Как правило, предприятия, где нет руководителя, не отличаются стабильной финансово-экономической ситуацией, но в Борисове недавно появилась вакансия, на первый взгляд, на весьма успешном заводе — объявлен поиск генерального директора для ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
Вот полный список директорских вакансий по состоянию на 11 октября 2021 года, опубликованный на сайте Миноблисполкома:
генеральный директор ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;
генеральный директор ОАО «Строительный трест № 21»;
директор ГП «Градостроитель»;
директор ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»;
директор ОАО «Белмедстекло»;
директор КПУП «Борисовводоканал»;
директор ОАО «Борисовский авторемонтный завод»:
директор учреждения «Зональный государственный архив в г. Борисове»;
директор ГСУ «Борисов-Арена»;
директор «Борисовжилстрой».
10:00 12/10/2021
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