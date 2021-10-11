



Борисовский феномен не поддается объяснению — в регионе свободны десять директорских вакансий. Такой ситуации нет ни в одном из районов Минской области.





Месяц назад в Борисовском районе искали девять человек, желающих занять свободные директорские места на государственных предприятиях и организациях. На ряде предприятий поиск явно затянулся, пишет ex-press.live, к примеру, ГП «Градостроитель» больше года функционирует без официально назначенного директора.





Как правило, предприятия, где нет руководителя, не отличаются стабильной финансово-экономической ситуацией, но в Борисове недавно появилась вакансия, на первый взгляд, на весьма успешном заводе — объявлен поиск генерального директора для ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».





Вот полный список директорских вакансий по состоянию на 11 октября 2021 года, опубликованный на сайте Миноблисполкома:

генеральный директор ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;





генеральный директор ОАО «Строительный трест № 21»;





директор ГП «Градостроитель»;





директор ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»;





директор ОАО «Белмедстекло»;





директор КПУП «Борисовводоканал»;





директор ОАО «Борисовский авторемонтный завод»:





директор учреждения «Зональный государственный архив в г. Борисове»;





директор ГСУ «Борисов-Арена»;





директор «Борисовжилстрой».