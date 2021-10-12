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«Дело Белгазпромбанка»: на свободу вышли три человека

Об этом сообщил Телеграм-канал Виктора Бабарико.

«Дело Белгазпромбанка»: на свободу вышли три человека
«Из СИЗО вышли подруга семьи Виктора Бабарико, его помощник и друг. Светлане Купреевой, Дмитрию Карако и Дмитрию Жердецкому изменили меру пресечения — они находятся дома со своими близкими. Связи с ними пока нет. В СИЗО КГБ продолжает находиться сын Виктора — Эдуард Бабарико», — сообщает команда бывшего главы Белгазпромбанк. 

Как сообщается, Купреева, Жердецкий, Карако и Сажин находятся под подпиской о невыезде за границу. 

Светлана Купреева - близкая подруга семьи Бабарико. Как сообщается, она вышла на свободу в понедельник вечером.
 
Дмитрий Карако - бывший помощник Бабарико. Дмитрий Жердецкий -- друг. 


В СМИ также появилась информация, что освобожден также экс-советник Виктора Бабарико и член правления банка с 2006 по 2020 год Владимир Сажин. По какой статье он проходил — неизвестно. Сажина допрашивали 21 мая по основному делу Белгазпромбанка, по которому проходил в том числе Виктор Бабарико. Сажин был допрошен в качестве свидетеля по ходатайству защиты Виктора Бабарико. Показания он давал, скованный цепью, хотя по рассматриваемому «делу Белгазпромбанка» советник не проходил.
"Белорусский партизан"
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