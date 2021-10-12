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Andersen — в России и Германии, LeverX Group — в Литве. Узнали о новых офисах ИТ-компаний

Компании с минскими офисами продолжают открывать свои представительства за рубежом. dev.by узнал о планах и новых открытиях.

Andersen

У компании Andersen на днях появился новый офис в России — в Ростове-на-Дону. На сегодня у компании функционирует несколько офисов в России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.

В Andersen не уточнили, пишет dev.by, сколько специалистов планируется нанять в новый российский офис. Всего на сайте компании размещена 121 вакансия для работы в Беларуси, Украине, Польше и России. Также dev.by стало известно, что Andersen планирует открыть офис в Германии. Всего у компании на данный момент 16 офисов (по информации на официальном сайте)

LeverX Group

Компания LeverX Group разместила несколько вакансий для новичков для работы в Вильнюсе. Официально об открытии офиса в Литве компания не сообщала, но его адрес уже появился на сайте LeverX Group. Кроме того ранее компания заявляла о планах открыть офис в Литве (и Латвии) в связи с выходом на новые рынки и новых клиентов.

С учетом литовского представительства всего у LeverX Group 14 офисов. Часть из них открылись в этом году: в Гомеле, Ташкенте, Киеве, Вроцлаве и Хайдельберге. 

Godel

Компания Godel собирается открыть второй офис в Польше (предварительно в ноябре). Информация об этом появилась на официальном сайте. Первый офис компания открыла в апреле этого года в Лодзи, второй появится во Вроцлаве. Для работы в новом офисе на сайте Godel размещено 10 вакансий.

Кто ещё открыл новые офисы в 2021 году

Украина 

EPAM, Oxagile, ScienceSoft, VRP Consulting, SoftTeco

Польша

PandaDoc, IBA Group, VRP Consulting

Литва

Стартап-хаб Imaguru, Asterman

Россия

SolbegSoft, VRP Consulting


Казахстан 

IBA Group
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