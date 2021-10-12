



Напомним, по данным Белстата, в августе среднемесячная зарплата в республике установилась на отметке 1 463,2 рубля против 1 471,7 в июле.





Традиционно лидером рейтинга по размеру зарплаты становятся минчане, чья работа связана с IT и деятельностью в области информационного обслуживания. Не стал исключением и последний месяц лета. В августе айтишникам начислили 6 016,1 рубля (6 256,3 рубля — в июле).





Который месяц подряд вторые в списке самых высокооплачиваемых профессий — представители горнодобывающей промышленности. В августе они заработали 4 899,4 рубля (4 864 рубля — в июле).





Третьи в списке (и здесь места не изменились) — работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования. В августе им начислено 3 493,1 рубля (4 210,3 рубля — в июле). Четвертое место держат работники, чья деятельность связана с воздушным транспортом. Надо отметить, что у пилотов в рейтинге за прошлый месяц было пятое место, в августе их зарплаты увеличились до 3 863,9 рубля (2 816,8 рубля — в июле).





С четвертой на пятую строчку таблицы заработков переместились жители столицы, чья работа связана со сферой животноводства. В августе им начислено 3 236,3 рубля (3 153,6 рубля — в июле).





С небольшим отставанием от пятерки лидеров следуют работники, занятые в области телекоммуникаций, — 2 633,9 рубля против 2 804 начисленных месяцем ранее. Еще одна категория специалис� �в, к слову, ранее не занимавших верхних строчек рейтинга, — занятые производством химических продуктов. Им в августе начислили в среднем 2 742,6 рубля (в июле — 2 351,8 рубля). К высокооплачиваемым можно отнести и работников сферы финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения. В августе они получили расчетные листки с суммой в среднем 2 524,9 рубля (в июле — 2 742,6 рубля).





Нижние строчки рейтинга традиционно занимают несколько специальностей. Например, сотрудникам по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению социальных услуг в июле начисляли 1 059,3 рубля, а в августе — 1 053,6 рубля. Зарплата работников, занятых творческой деятельностью и в индустрии развлечений, в июле равнялась 1 071,2 рубля, а в августе снизилась до 1 008,5 рубля. Единственными в списке, чья зарплата не дотянула до 1 000 рублей, остаются работники библиотек, архивов, музеев и занятые иной деятельностью в области культуры. В июле им начисляли 975,9 рубля, а в августе — 954,9 рубля.