+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кто богаче — пилот или айтишник? Какие специалисты больше всего заработали в августе

В августе 2021 г. минчанам в среднем начисляли 2 016,6 рубля. Это на 45,5 рубля меньше чем в июле. Об этом «Минск-Новости» сообщили в Главном статистическом управлении столицы.


Напомним, по данным Белстата, в августе среднемесячная зарплата в республике установилась на отметке 1 463,2 рубля против 1 471,7 в июле.

Традиционно лидером рейтинга по размеру зарплаты становятся минчане, чья работа связана с IT и деятельностью в области информационного обслуживания. Не стал исключением и последний месяц лета. В августе айтишникам начислили 6 016,1 рубля (6 256,3 рубля — в июле).

Который месяц подряд вторые в списке самых высокооплачиваемых профессий — представители горнодобывающей промышленности. В августе они заработали 4 899,4 рубля (4 864 рубля — в июле).

Третьи в списке (и здесь места не изменились) — работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования. В августе им начислено 3 493,1 рубля (4 210,3 рубля — в июле). Четвертое место держат работники, чья деятельность связана с воздушным транспортом. Надо отметить, что у пилотов в рейтинге за прошлый месяц было пятое место, в августе их зарплаты увеличились до 3 863,9 рубля (2 816,8 рубля — в июле).

С четвертой на пятую строчку таблицы заработков переместились жители столицы, чья работа связана со сферой животноводства. В августе им начислено 3 236,3 рубля (3 153,6 рубля — в июле).

С небольшим отставанием от пятерки лидеров следуют работники, занятые в области телекоммуникаций, — 2 633,9 рубля против 2 804 начисленных месяцем ранее. Еще одна категория специалис� �в, к слову, ранее не занимавших верхних строчек рейтинга, — занятые производством химических продуктов. Им в августе начислили в среднем 2 742,6 рубля (в июле — 2 351,8 рубля). К высокооплачиваемым можно отнести и работников сферы финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения. В августе они получили расчетные листки с суммой в среднем 2 524,9 рубля (в июле — 2 742,6 рубля).

Нижние строчки рейтинга традиционно занимают несколько специальностей. Например, сотрудникам по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению социальных услуг в июле начисляли 1 059,3 рубля, а в августе — 1 053,6 рубля. Зарплата работников, занятых творческой деятельностью и в индустрии развлечений, в июле равнялась 1 071,2 рубля, а в августе снизилась до 1 008,5 рубля. Единственными в списке, чья зарплата не дотянула до 1 000 рублей, остаются работники библиотек, архивов, музеев и занятые иной деятельностью в области культуры. В июле им начисляли 975,9 рубля, а в августе — 954,9 рубля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]