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Каких работников сейчас ищут крупнейшие предприятия Беларуси

Принято считать, что ведущие предприятия Беларуси платят сотрудниками больше других заводов, условия работы там лучше, и потому проблем с кадрами у предприятий-гигантов нет.

Каких работников сейчас ищут крупнейшие предприятия Беларуси
Myfin.by посмотрел, каких специалистов сейчас ищут флагманы отечественной промышленности.

МТЗ

На Минском тракторном заводе работает порядка 16 тысяч человек, но требуется еще несколько специалистов, руководителей и рабочих.

Первый в списке на сайте предприятия – ведущий специалист по маркетингу в управлении продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья. Требования к специалисту примерно такие же, как назначают всем специалистам подобного профиля и уровня:

опыт работы ведущим специалистам не меньше 2 лет, в т.ч. по внешним рынкам;

высшее образование по специальности: БГУ, БНТУ, БГЭУ (маркетинг, МЭО, экономика);

требования к языкам шире, чем обычно: «Владение китайским (английским) языком - свободный разговорный, письменный (деловой, технический)».

Всего в списке требований и обязанностей 17 пунктов. Зарплата – по результатам собеседования.

Следующая вакансия – инженер по техническому надзору в управление строительства и технического надзора объектов. Здесь также нужно высшее-специальное образование и опыт от 3 лет. Зарплата – тоже по собеседованию.

Последняя вакансия специалиста в Минске – инженер по качеству 1-ой категории в отдел технического контроля управления качества продукции. Тоже требуется опыт 1-3 года, технический ВУЗ, знание основ метрологии. Есть и узкоспециальные требования: «Работа связана с контрольно-измерительным оборудованием, подготовка план-контролей для измерений; обучение персонала правилам и методам работы на контрольно-измерительных машинах типа «Аккура» – 8,10; «Вензель» – 350». Зарплата – по результатам собеседования.

Зато в списке 50 рабочих вакансий – от огнеупорщика до уборщика помещений и санузлов. Кроме токарей, слесарей, машинистов и сварщиков требуются повар и кухонные рабочие. Большинство вакансий от 2 до 6 разряда. По самому высокому для рабочих 8 разряду ищут только двух слесарей, сталевара и крановщика. Зарплату по каждой профессии не раскрывают. Написано только: «Заработная плата – до 1500 руб.».

Есть еще вакансии на подшефное сельхозпредриятие в Логойский район, СХЦ «Гайна»:там нужны оператор сушилки, тракторист-машинист, два слесаря и сразу 13 животноводов. Диапазон зарплат – 600-800 рублей.

МАЗ

Минский автомобильный завод по количеству рабочих мест и числу свободных вакансий примерно такой же. На сайте МАЗа объявления о поиске 78 работников. Это вакансии и головного предприятия, и дочерних структур.

При этом из 78 только по 20 вакансиям обещана зарплата больше 1 000 руб.

Есть даже 7 мест с заработком от 1 500 руб.:

в автотранспортный цех требуются начальник участка и начальник колонны;

в управление складского хозяйства требуются 2 инженера: программист и электроник;

инженер по проектно-сметной работе в проектно-конструкторское управление;

две рабочие специальности: огнеупорщик в монтажный цех и слесарь-электромонтажник на автобусный завод.

Есть вакансии с зарплатой порядка 700-800 руб.: подсобные рабочие, швея для пошива средств индивидуальной защиты, стрелок в военизированную охрану, ремонтники во вспомогательные и дочерние структуры. В основном рабочие специальности.

Для работы по сменному графику нужны 13 человек, все рабочие специальности.

Обязательно высшее образование для 20 вакансий. В основном инженерно-технический персонал и всего несколько руководящих должностей, уже названный начальник колонны, начальник лаборатории. Зарплаты для работников с высшим образованием названы не везде, а там, где названы – колеблются в районе 1 000 руб.

Беларуськалий

Считается, что огромные суммы зарабатывают не только шахтеры, но все причастные к этому предприятию. Однако, Беларуськалий работников тоже ищет. Правда, вакансий всего 11 и почти все не на основное производство.

По главному направлению нужен только маркшейдер участковый в Четвертое рудоуправление. Это должность для специалиста со специальным образованием и подготовкой. Суть работы в планировании и контроле горных работ. В данном случае требуется: «высшее либо среднее специальное маркшейдерское образование; опыт работы не менее 3 лет (предъявляется к специалистам со средним специальным образованием); навыки работы в программе AutoCAD; навыки работы с электронным тахеометром».

Все остальные должности рабочие. Нужны слесаря-ремонтники, горноспасатель, бармен в кафе и др.

Зарплаты нигде не указаны. А вот вакансий в шахтах мы не обнаружили.

Мозырский НПЗ

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в прошлые годы был одним лидеров по уровню зарплат в своем регионе. На сайте завода нет раздела вакансий, но на площадках с объявлениями нашлось 24 предложения о работе на этом предприятии. Самому старому уже 11 месяцев, самое свежее появилось около недели.

Почти все вакансии на рабочие должности. Но кроме этого есть:

инженер по техническому надзору за строительством, ему предлагают зарплату от 1 231,42 руб.

инженер-программист с заработком от 1 117 руб.

начальник отдела с зарплатой от 1 847 руб.

По остальным вакансиям почти все зарплаты в пределах 500-700 руб. И это не подсобные рабочие во вспомогательных и дочерних подразделениях, а слесари, операторы, машинисты.

Нафтан

А вот на нефтеперерабатывающем производстве в Новополоцке в сети предлагается всего десяток вакансий, а на сайте самого предприятия только 5 объявлений о работе. Из них только одно на производство цеху №12 Полимира нужны два сварщика. Зарплаты сварщиков: от 1 101 руб. по 4 разряду и 1 209 руб. по 5 разряду. Еще нужны четыре врача в поликлинику и санаторий.

Белшина

Главный работодатель Бобруйска сейчас ищет 70 работников. Все должности рабочие: машинисты, сборщики, слесаря и еще две санитарки в санаторий «Шинник». В некоторых объявлениях, на сторонних сайтах, ставят общий список вакансий и зарплату порядка 1 000 руб., в других указывают заработок по конкретным должностям, выходит – 500-700 руб.

Гродно Азот

На этом химическом предприятии спрос на работников большой и по некоторым должностям предлагают довольно высокие заработки:

лаборант химического анализа 5 р. (сменный) – 1 160 руб.;

инженер-технолог (производство медицинского кислорода) – 1 700 руб.

менеджер по развитию – от 1 800 руб.

Много рабочих специальностей. Есть вакансии на руководящие должности.

Прием на многие места по конкурсу, в первом пункте ограничений для конкурсантов прописано, что не рассматриваются кандидаты, «отстраненные от работы органами уголовного преследования».

Жлобинский БМЗ

Сейчас на сайте БМЗ почти 40 свободных вакансий. Почти все рабочие: 6 слесарей, 3 оператора, 3 машиниста. Есть также дизайнер и инженер-программист. Заработки не указаны.

На крупнейших отечественных промышленных предприятиях, проблем с кадрами, судя по объявлениям, нет. Нужны, в основном, рабочие, но не на основные производства. Исключение – Гродно Азот, там требуются и рабочие, и специалисты, и руководители.

Однако, судить о положении предприятия по вакансиям все-таки нельзя. Везде своя кадровая политика: где-то ищут работников без объявлений, где-то гласно или негласно работают преференции для родственников работников, где-то обращаются в государственные центры занятости. И очень часто лучшие места занимают сотрудники этого же предприятия, которые переходят с других должностей.
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