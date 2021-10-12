Myfin.by посмотрел , каких специалистов сейчас ищут флагманы отечественной промышленности.





МТЗ





На Минском тракторном заводе работает порядка 16 тысяч человек, но требуется еще несколько специалистов, руководителей и рабочих.





Первый в списке на сайте предприятия – ведущий специалист по маркетингу в управлении продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья. Требования к специалисту примерно такие же, как назначают всем специалистам подобного профиля и уровня:





опыт работы ведущим специалистам не меньше 2 лет, в т.ч. по внешним рынкам;





высшее образование по специальности: БГУ, БНТУ, БГЭУ (маркетинг, МЭО, экономика);





требования к языкам шире, чем обычно: «Владение китайским (английским) языком - свободный разговорный, письменный (деловой, технический)».





Всего в списке требований и обязанностей 17 пунктов. Зарплата – по результатам собеседования.





Следующая вакансия – инженер по техническому надзору в управление строительства и технического надзора объектов. Здесь также нужно высшее-специальное образование и опыт от 3 лет. Зарплата – тоже по собеседованию.





Последняя вакансия специалиста в Минске – инженер по качеству 1-ой категории в отдел технического контроля управления качества продукции. Тоже требуется опыт 1-3 года, технический ВУЗ, знание основ метрологии. Есть и узкоспециальные требования: «Работа связана с контрольно-измерительным оборудованием, подготовка план-контролей для измерений; обучение персонала правилам и методам работы на контрольно-измерительных машинах типа «Аккура» – 8,10; «Вензель» – 350». Зарплата – по результатам собеседования.





Зато в списке 50 рабочих вакансий – от огнеупорщика до уборщика помещений и санузлов. Кроме токарей, слесарей, машинистов и сварщиков требуются повар и кухонные рабочие. Большинство вакансий от 2 до 6 разряда. По самому высокому для рабочих 8 разряду ищут только двух слесарей, сталевара и крановщика. Зарплату по каждой профессии не раскрывают. Написано только: «Заработная плата – до 1500 руб.».





Есть еще вакансии на подшефное сельхозпредриятие в Логойский район, СХЦ «Гайна»:там нужны оператор сушилки, тракторист-машинист, два слесаря и сразу 13 животноводов. Диапазон зарплат – 600-800 рублей.





МАЗ





Минский автомобильный завод по количеству рабочих мест и числу свободных вакансий примерно такой же. На сайте МАЗа объявления о поиске 78 работников. Это вакансии и головного предприятия, и дочерних структур.





При этом из 78 только по 20 вакансиям обещана зарплата больше 1 000 руб.





Есть даже 7 мест с заработком от 1 500 руб.:





в автотранспортный цех требуются начальник участка и начальник колонны;





в управление складского хозяйства требуются 2 инженера: программист и электроник;





инженер по проектно-сметной работе в проектно-конструкторское управление;





две рабочие специальности: огнеупорщик в монтажный цех и слесарь-электромонтажник на автобусный завод.





Есть вакансии с зарплатой порядка 700-800 руб.: подсобные рабочие, швея для пошива средств индивидуальной защиты, стрелок в военизированную охрану, ремонтники во вспомогательные и дочерние структуры. В основном рабочие специальности.





Для работы по сменному графику нужны 13 человек, все рабочие специальности.





Обязательно высшее образование для 20 вакансий. В основном инженерно-технический персонал и всего несколько руководящих должностей, уже названный начальник колонны, начальник лаборатории. Зарплаты для работников с высшим образованием названы не везде, а там, где названы – колеблются в районе 1 000 руб.





Беларуськалий





Считается, что огромные суммы зарабатывают не только шахтеры, но все причастные к этому предприятию. Однако, Беларуськалий работников тоже ищет. Правда, вакансий всего 11 и почти все не на основное производство.





По главному направлению нужен только маркшейдер участковый в Четвертое рудоуправление. Это должность для специалиста со специальным образованием и подготовкой. Суть работы в планировании и контроле горных работ. В данном случае требуется: «высшее либо среднее специальное маркшейдерское образование; опыт работы не менее 3 лет (предъявляется к специалистам со средним специальным образованием); навыки работы в программе AutoCAD; навыки работы с электронным тахеометром».





Все остальные должности рабочие. Нужны слесаря-ремонтники, горноспасатель, бармен в кафе и др.





Зарплаты нигде не указаны. А вот вакансий в шахтах мы не обнаружили.





Мозырский НПЗ





Мозырский нефтеперерабатывающий завод в прошлые годы был одним лидеров по уровню зарплат в своем регионе. На сайте завода нет раздела вакансий, но на площадках с объявлениями нашлось 24 предложения о работе на этом предприятии. Самому старому уже 11 месяцев, самое свежее появилось около недели.





Почти все вакансии на рабочие должности. Но кроме этого есть:





инженер по техническому надзору за строительством, ему предлагают зарплату от 1 231,42 руб.





инженер-программист с заработком от 1 117 руб.





начальник отдела с зарплатой от 1 847 руб.





По остальным вакансиям почти все зарплаты в пределах 500-700 руб. И это не подсобные рабочие во вспомогательных и дочерних подразделениях, а слесари, операторы, машинисты.





Нафтан





А вот на нефтеперерабатывающем производстве в Новополоцке в сети предлагается всего десяток вакансий, а на сайте самого предприятия только 5 объявлений о работе. Из них только одно на производство цеху №12 Полимира нужны два сварщика. Зарплаты сварщиков: от 1 101 руб. по 4 разряду и 1 209 руб. по 5 разряду. Еще нужны четыре врача в поликлинику и санаторий.





Белшина





Главный работодатель Бобруйска сейчас ищет 70 работников. Все должности рабочие: машинисты, сборщики, слесаря и еще две санитарки в санаторий «Шинник». В некоторых объявлениях, на сторонних сайтах, ставят общий список вакансий и зарплату порядка 1 000 руб., в других указывают заработок по конкретным должностям, выходит – 500-700 руб.





Гродно Азот





На этом химическом предприятии спрос на работников большой и по некоторым должностям предлагают довольно высокие заработки:





лаборант химического анализа 5 р. (сменный) – 1 160 руб.;





инженер-технолог (производство медицинского кислорода) – 1 700 руб.





менеджер по развитию – от 1 800 руб.





Много рабочих специальностей. Есть вакансии на руководящие должности.





Прием на многие места по конкурсу, в первом пункте ограничений для конкурсантов прописано, что не рассматриваются кандидаты, «отстраненные от работы органами уголовного преследования».





Жлобинский БМЗ





Сейчас на сайте БМЗ почти 40 свободных вакансий. Почти все рабочие: 6 слесарей, 3 оператора, 3 машиниста. Есть также дизайнер и инженер-программист. Заработки не указаны.





На крупнейших отечественных промышленных предприятиях, проблем с кадрами, судя по объявлениям, нет. Нужны, в основном, рабочие, но не на основные производства. Исключение – Гродно Азот, там требуются и рабочие, и специалисты, и руководители.





Однако, судить о положении предприятия по вакансиям все-таки нельзя. Везде своя кадровая политика: где-то ищут работников без объявлений, где-то гласно или негласно работают преференции для родственников работников, где-то обращаются в государственные центры занятости. И очень часто лучшие места занимают сотрудники этого же предприятия, которые переходят с других должностей.



