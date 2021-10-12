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Чубайс бьет в набат: процесс пошел!

Причинами энергетического кризиса в Европе осенью 2021 года стали не только рост цены на газ и уменьшение выработки ветроэлектростанций, но и начавшийся глобальный энергетический переход, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Чубайс констатирует: революция началась!

"В чем причины энергетического кризиса в Европе? Они уже достаточно тщательно проанализированы - и взлетевшая цена на газ, и довольно длительный период слабого ветра с уменьшением выработки ВЭС, и некоторые системные ошибки политиков, которые не позволили это предотвратить. Я бы призвал посмотреть и шире, и глубже. Серьезные сложности с ограничением энергоснабжения в ряде провинций Китая, энергетические проблемы в Бразилии, полное отключение электроэнергии в Ливане и даже в Японии, отличающейся высокой надежностью энергетики, останавливают скоростные поезда по причине перерывов в энергоснабжении. Все эти события происходят практически в одно время. Думаю, что у них есть и общая причина, только она залегает поглубже. В мире уже началась промышленная революция, ключевой компонентой которой является глобальный энергопереход. Масштаб, глубина и радикальность этого процесса пока еще только анализируются и осознаются, но, по моему мнению, то, что мы наблюдаем - это и есть его первые проявления", - сказал он.

Спецпредставитель президента отметил, пишет Haqqin.az что "Россию все эти процессы затронут не в меньшей, а в большей степени, чем многих других".

"Это значит, что мы просто не можем позволить себе отложить все на потом и подождать, пока все само рассосется. Такая позиция была бы просто безответственной по отношению к собственной стране. Крайне важно, что прошедшие за последние полгода дискуссии в правительстве, в Центральном банке и администрации президента привели не просто к пониманию масштаба вызова, стоящего перед нами, но и к запуску реальной работы по подготовке нашей экономики к работе в совершенно новых условиях", - пояснил Чубайс.
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