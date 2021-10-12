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В суде подтвердили задержание бизнесмена Юрия Чижа

Суд Центрального района Минска сегодня рассмотрел «жалобы на задержание, заключение под стражу, домашний арест, продление срока содержания под стражей и домашнего ареста, а также на принудительное помещение в судебно-психиатрический экспертный стационар», которые подал Юрий Александрович Чиж. Информация о заседании появилась на сайте Верховного суда Беларуси.

Юрий Чиж. Фото: Прессбол

Рассматривать жалобу была назначена судья Виктория Шабуня, процесс был закрытым. Таким образом впервые официально был подтвержден арест известного бизнесмена. До сих пор официальной информации о задержании Юрия Чижа опубликовано не было. О задержании бизнесмена стало известно в марте, тогда же силовики приходили в связанные с ним компании.


Формулировка сущности жалобы подтолкнула многих на мысль о том, что Чиж жаловался не только на задержание и арест, но и на принудительное помещение в судебно-психиатрический экспертный стационар. Reform.by обращался за уточением к юристам, которые также сочли формулировку странной.

Как пояснил Reform.by адвокат Михаил Боднарчук, обычно в расписании пишут конкретное основание жалобы: «жалоба на задержание», «жалоба на заключение под стражу» и т.д. А такая формулировка, как в данном случае с Чижом, означает, что, скорее всего, в поданной жалобе были указаны все перечисленные факты.

Однако позже Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу Центрального района Минска сообщил, что суд сегодня рассмотрел только одну жалобу и оставил бизнесмену Юрию Чижу, соучредителю компании «Трайпл», прежнюю меру пресечения – заключение под стражу. Никаких других жалоб по делу Чижа не рассматривалось.

Ранее Юрия Чижа задерживали в 2016 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. В сентябре того же года он вышел на свободу. В этот же период велось следствие в отношении партнера бизнесмена Владимира Япринцева и его сына. Официально задержание бизнесменов тогда было подтверждено с большой задержкой.

Позднее партнеры начали раздел бизнеса. Итогом стало сворачивание ряда крупных проектов группы компаний. Само ООО «Трайпл» находится в стадии ликвидации.
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