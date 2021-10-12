Правительство Беларуси планирует рост экономики в 2022 году на 2,9%. При этом основной вклад должен быть обеспечен за счет наращивания физических объемов экспорта. Минэкономики рассчитало, что прогнозы развития внешних рынков дают основания Беларуси нарастить валютную выручку на 2,7 млрд долларов. Именно это и ставят под сомнение международные институты. Впрочем, в условиях расширения санкций со стороны коллективного Запада правительство разработало и консервативный прогноз роста экономики в 2022 году - на уровне 1%. Именно на основании этого прогноза будет формироваться бюджет следующего года, пишет Ежедневник. Однако международные финансовые организации более скептичны даже по отношению к такому будущему белорусской экономики.





Наиболее позитивный прогноз дает Европейский банк реконструкции и развития, эксперты которого полагают, что в 2022 году ВВП Беларуси вырастет на 0,5%. Эксперты ожидают, что секторальные санкции затронут сырьевой белорусский экспорт, что приведет к снижению валового внутреннего продукта.





«Введение санкций, которые, возможно, ударят по ориентированным на экспорт калийной и нефтяной отраслям, – серьезный риск для перспектив роста. Возобновление директивного кредитования госсектора поддержало экономику в прошлогодний кризис, но увеличило уязвимость в среднесрочном периоде, – отмечают в ЕБРР.





Эксперты характеризуют нынешние прогнозы как обладающие огромной неопределенностью: они сильно зависят от динамики заболеваемости COVID-19, политической обстановки и ряда других факторов.





Второй по позитивности прогноз дает лояльный к Беларуси Евразийский банк развития (ЕАБР). Он ожидает рост ВВП Беларуси в 2022 году на уровне 0,4%.





«Потенциал роста белорусской экономики ограничен 1-1,5% в год. Однако последствия санкций могут сдерживать экономическую активность. Адаптации экономики к ограничительным мерам западных стран может способствовать поддержка России. Бюджетная политика и условия рыночного кредитования в 2022 году, скорее всего, останутся сдерживающими, - отмечают эксперты банка.





ЕАБР прогнозирует замедление инфляции с 9,2% по итогам 2021 года до 6,5% на конец 2022 года. Этому «могут способствовать снижение темпов роста цен на сырье в мире и постепенное восстановление глобальных цепочек поставок». При этом повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий будут ограничивать скорость приближения инфляции к целевым уровням Национального банка. Факторы риска: неопределенность санкций, снижение урожая зерновых в Беларуси, а также вероятность наращивания эмиссионного кредитования для временного поддержания высоких показателей роста ВВП.





Как видно, даже те институты, которые прогнозируют рост белорусской экономики в 2022 году, апеллируют самыми минимальными цифрами. Это даже ростом назвать нельзя, а только стагнацией. При этом более негативные прогнозы и вовсе не оставляют шансов на новое чудо.





Так по прогнозам международного рейтингового агентства S&P, ВВП Беларуси сократится в 2022 году на 0,7%.





«Несмотря на восстановление экономического роста в первой половине 2021 года после воздействия пандемии COVID-19 в 2020 году, мы считаем среднесрочные экономические перспективы Беларуси хрупкими. Мы ожидаем, что в 2022 году экономика сократится на 0,7% из-за сокращения экспорта, а также сокращения внутреннего спроса. Экспорт пострадает от нескольких раундов секторальных санкций, введенных, в частности, ЕС, Великобританией и США, которые нацелены на широкий спектр ключевых экспортных товаров страны, включая нефть и калийные продукты, – полагают в S&P.





Хотя санкции касаются ряда экспортных товаров Беларуси, их удар будет частично смягчен за счет перенаправления потоков из ЕС на другие рынки и логистические центры, прежде всего в Россию.





«Похоже, что транспортная инфраструктура и емкость рынка России, скорее всего, смогут удовлетворить по крайней мере часть этих потоков, смягчая воздействие санкций», – считают аналитики агентства.





Всемирный банк ожидает рост белорусской экономики в 2021 году на 1,2%, а вот в 2022 году, когда в полную силу заработают западные санкции, прогнозирует падение на 2,8%. Эксперты банка также считают, что в 2022 году инфляция в Беларуси составит 7,1%.





Следует отметить, что если проследить как менялись прогнозы различных институтов во времени, то очевидна ниспадающая тенденция. То есть, чем дальше в лес, тем больше дров, тем хуже прогноз для белорусской экономики. А ведь ЕС почти наверняка до конца текущего года введет пятый пакет санкций, что опять же ухудшит все текущие прогнозы, в том числе и скептический прогноз правительства.







