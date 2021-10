Лекция была основана на написанной совместно с академическим директором BEROC Катериной Борнуковой работе Laissez-faire COVID-19: Economy and Society in Belarus Under Government Denial.

Реагирование на пандемию

Как сообщил в начале лекции экономист, несмотря на то, что белорусское правительство обычно любит патерналистскую роль государства в экономике, в 2020 году Беларусь представляла собой уникальный кейс, показывающий, как пандемия влияет на экономику при минимальном вмешательстве государства.





Лев Львовский вкратце описал экономическое реагирование правительства на пандемию. В 2020 году в Беларуси не было введено локдаунов, не закрывались школы и университеты. При этом в стране довольно плохо обстояли дела с социальным страхованием населения, не было значимой поддержки бедных и эта помощь оказывалась через другие механизмы. Также не было значительной поддержки частного сектора, но принимался ряд административных мер для поддержки выпуска на госпредприятиях, что, безусловно, сыграло свою роль в борьбе с экономическими последствиями пандемии.





В результате в Беларуси не произошло значимого падения экономики, как, например, в странах-соседях и других, сопоставимых с Беларусью государствах.





При этом Лев Львовский подчеркнул, что в работе не идет речь, какой ценой для общества обошелся такой подход.





«Беларусь вызывает дополнительный интерес в разрезе COVID-19 в связи с тем, что рецессия 2020 года в мире не была естественной. В большинстве стран снижение выпуска происходило искусственно, из-за того, что власти, заботясь о здоровье населения, закрывали страны на локдаун полностью либо частично», - пояснил экономист.

Локдауна не было, а шоки были

Но означает ли это, что если в Беларуси не было локдаунов, то и отсутствовали шоки, с ними связанные.





На взгляд Льва Львовского, не означает. «Беларусь – это малая открытая экономика и она подвержена двум типам шоков, связанным с COVID-19», - отметил экономист.





По его словам, первый – это шок мобильности населения. Люди, несмотря на то, что не было официальных ограничений, старались в некоторые периоды не выходить из дома. В результате это отразилось на контактных сервисах, ретейле и секторе гостеприимства.





Второй – это шок внешнего спроса. Наличие локдаунов в странах – торговых партнерах Беларуси, в частности, в России, также отразилось на экономике нашей страны.





Кроме того, в 2020 году белорусская экономика также страдала от нефтяного спора с Россией и политического кризиса, что также далеко не лучшим образом отражалось на ее эффективности.





Однако исследователям удалось отделить эффект шоков, связанных с COVID-19, от других.





Основываясь на приложении Яндекс-мобильность, исследователи выяснили, что в апреле 2020 года, по сравнению с мартом, Индекс самоизоляции в Беларуси вырос более, чем в два раза.





Любопытно, что в конце апреля-начале мая 2020, когда в Москве начал вводится свой локдаун, а точнее, режим нерабочих дней, Индекс самоизоляции в Беларуси был выше, чем в российской столице.





Что же касается второго шока, то, по словам Льва Львовского, в само начале пандемии от снижения доходов больше всего страдали люди, работавшие в индустрии гостеприимства и ретейла. Вслед за ними проблемы ощутили работники сферы транспорта из-за того, что европейская транспортная отрасль также закрылась на пандемию. Промышленное производство к сентябрю-октябрю стало, напротив, одной из самых стабильных сфер, где работники меньше всего говорили о падении доходов.





Стабильнее всего пандемию 2020 года, по словам экономиста, в Беларуси преодолели финансисты и аграрии.





В ходе исследования его авторы высказали предположение, что шок мобильности больше всего влияет на индустрию гостеприимства и ретейл, а экспортный шок – на промышленность.