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Помогло ли отсутствие локдауна в Беларуси избежать экономических шоков?

«Отсутствие локдауна в Беларуси. Помогло ли оно избежать экономических шоков?». Так называлась открытая лекция экономиста BEROC (Киев) Льва Львовского, проведенная онлайн.

Помогло ли отсутствие локдауна в Беларуси избежать экономических шоков?
Лекция была основана на написанной совместно с академическим директором BEROC Катериной Борнуковой работе Laissez-faire COVID-19: Economy and Society in Belarus Under Government Denial.

Реагирование на пандемию

Как сообщил в начале лекции экономист, несмотря на то, что белорусское правительство обычно любит патерналистскую роль государства в экономике, в 2020 году Беларусь представляла собой уникальный кейс, показывающий, как пандемия влияет на экономику при минимальном вмешательстве государства.

Лев Львовский вкратце описал экономическое реагирование правительства на пандемию. В 2020 году в Беларуси не было введено локдаунов, не закрывались школы и университеты. При этом в стране довольно плохо обстояли дела с социальным страхованием населения, не было значимой поддержки бедных и эта помощь оказывалась через другие механизмы. Также не было значительной поддержки частного сектора, но принимался ряд административных мер для поддержки выпуска на госпредприятиях, что, безусловно, сыграло свою роль в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

В результате в Беларуси не произошло значимого падения экономики, как, например, в странах-соседях и других, сопоставимых с Беларусью государствах.

При этом Лев Львовский подчеркнул, что в работе не идет речь, какой ценой для общества обошелся такой подход.

«Беларусь вызывает дополнительный интерес в разрезе COVID-19 в связи с тем, что рецессия 2020 года в мире не была естественной. В большинстве стран снижение выпуска происходило искусственно, из-за того, что власти, заботясь о здоровье населения, закрывали страны на локдаун полностью либо частично», - пояснил экономист.

Локдауна не было, а шоки были

Но означает ли это, что если в Беларуси не было локдаунов, то и отсутствовали шоки, с ними связанные.

На взгляд Льва Львовского, не означает. «Беларусь – это малая открытая экономика и она подвержена двум типам шоков, связанным с COVID-19», - отметил экономист.

По его словам, первый – это шок мобильности населения. Люди, несмотря на то, что не было официальных ограничений, старались в некоторые периоды не выходить из дома. В результате это отразилось на контактных сервисах, ретейле и секторе гостеприимства.

Второй – это шок внешнего спроса. Наличие локдаунов в странах – торговых партнерах Беларуси, в частности, в России, также отразилось на экономике нашей страны.  

Кроме того, в 2020 году белорусская экономика также страдала от нефтяного спора с Россией и политического кризиса, что также далеко не лучшим образом отражалось на ее эффективности.

Однако исследователям удалось отделить эффект шоков, связанных с COVID-19, от других.

Основываясь на приложении Яндекс-мобильность, исследователи выяснили, что в апреле 2020 года, по сравнению с мартом, Индекс самоизоляции в Беларуси вырос более, чем в два раза.

Любопытно, что в конце апреля-начале мая 2020, когда в Москве начал вводится свой локдаун, а точнее, режим нерабочих дней, Индекс самоизоляции в Беларуси был выше, чем  в российской столице.

Что же касается второго шока, то, по словам Льва Львовского, в само начале пандемии от снижения доходов больше всего страдали люди, работавшие в индустрии гостеприимства и ретейла. Вслед за ними проблемы ощутили работники сферы транспорта из-за того, что европейская транспортная отрасль также закрылась на пандемию. Промышленное производство к сентябрю-октябрю стало, напротив, одной из самых стабильных сфер, где работники меньше всего говорили о падении доходов.

Стабильнее всего пандемию 2020 года, по словам экономиста, в Беларуси преодолели финансисты и аграрии.

В ходе исследования его авторы высказали предположение, что шок мобильности больше всего влияет на индустрию гостеприимства и ретейл, а экспортный шок – на промышленность.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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