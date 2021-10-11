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"Минималка" и некоторые стипендии будут увеличены

Индексация доходов в сентябре произошла из-за инфляции, вызываемой ростом цен на потребительские товары и услуги.

Минимальная заработная плата и два вида пособий проиндексированы за сентябрь в Беларуси.
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджета, производится, если индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, превысит 5-процентный порог, пишет sputnik.by

"Индекс потребительских цен за сентябрь 2021 года превысил пятипроцентный порог к январю 2021 года – месяцу пересмотра базовой величины и составил 106,3%. Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой величины, подлежат индексации за сентябрь 2021 года", – говорится в сообщении ведомства.
Норматив индексации денежных доходов за сентябрь – 283,46 рубля. Если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит 17 рублей 86 копеек, если ниже – 6,3% от фактического их значения.

Таким образом, индексации за сентябрь этого года подлежат следующие виды доходов населения, выплачиваемых из бюджета и не носящие единовременно характера:
пособия по безработице
стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета

Размер минимальной заработной платы также подлежит индексации за сентябрь 2021 года: она составит 417 рублей 86 копеек.
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