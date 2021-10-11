В Торговом реестре на «Альрино» пока не числится ни один объект общепита, розницы или опта. Но в Едином госрегистре юрлиц и ИП четко сказано, что основной вид деятельности — это «розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями». То есть «Санта» готовит к запуску какой-то новый проект в торговле, но пока точно неизвестно, какой именно, пишет officelife.media





Это происходит на фоне создания при крупных сетях алкопроектов. Например, группа «Евроторг» развивает алкосеть «Семь Пятниц». У «Острова чистоты» есть «Три лося». «Виталюр» открыл первую точку нового ответвления своего бизнеса в этом же направлении — «Невинный».





Ранее «Санта Ритейл» не выделяла юрлица, а консолидировала их. В том числе это были компании, доставшиеся в наследство от сети «Рублевский». Сейчас, судя по реестру, у «Санты» 227 магазинов по всей Беларуси. Компания входит в группу, основной владелец которой Александр Мошенский.



