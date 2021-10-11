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Сеть «Санта» готовит новый бизнес в розничной торговле

Компания «Санта Ритейл» (сеть «Санта») выделила из себя новое юрлицо — ООО «Альрино». Оно, как и материнская структура, зарегистрировано в Бресте.

В Торговом реестре на «Альрино» пока не числится ни один объект общепита, розницы или опта. Но в Едином госрегистре юрлиц и ИП четко сказано, что основной вид деятельности — это «розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями». То есть «Санта» готовит к запуску какой-то новый проект в торговле, но пока точно неизвестно, какой именно, пишет officelife.media

Это происходит на фоне создания при крупных сетях алкопроектов. Например, группа «Евроторг» развивает алкосеть «Семь Пятниц». У «Острова чистоты» есть «Три лося». «Виталюр» открыл первую точку нового ответвления своего бизнеса в этом же направлении — «Невинный».

Ранее «Санта Ритейл» не выделяла юрлица, а консолидировала их. В том числе это были компании, доставшиеся в наследство от сети «Рублевский». Сейчас, судя по реестру, у «Санты» 227 магазинов по всей Беларуси. Компания входит в группу, основной владелец которой Александр Мошенский.
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