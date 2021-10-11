+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кого коснется закон о лицензировании

Анонсированный ранее проект закона о лицензировании внесен в Палату представителей, и депутаты готовятся принять его в первом чтении. Ниже краткий обзор документа.

Отдельно прописано, что документ не регулирует «внешнеторговую и иную внешнеэкономическую деятельность по ввозу и (или) вывозу отдельных товаров». 

В целом полномочия лицензирования в Беларуси будут поделены между президентом, правительством, Минэкономики, МАРТ и рядом других ведомств. Президент в основном определяет здесь единую госполитику. Нижестоящие госорганы, как правило, будут заниматься конкретными делами или выполнять технические функции.

Всего в проекте перечислены 36 видов деятельности, которые будут незаконны без лицензии. Это затронет:

 адвокатов;
 банки;
 ветеринарию;
 деятельность в области автомобильного транспорта;
 деятельность в области вещания;
 железнодорожный транспорт общего пользования;
 использование атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
 промбезопасность;
 связь;
 игорный бизнес;
 заготовку (закупку) лома и отходов черных и цветных металлов;
 пожарную безопасность;
 судэкспертизы;
 техническую и (или) криптографическую защиту информации;
 средства негласного получения информации;
 деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду;
 деятельность, связанную с драгметаллами и драгоценными камнями;
 деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
 оздоровление детей за рубежом;
 продукцию военного назначения;
 разработку и производство бланков и документов;
 трудоустройство за рубежом;
 сбор и распространение информации о физлицах для их знакомства;
 деятельность, связанную со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов;
 медицину;
 образование (в том числе частные школы и детсады);
 оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами;
 оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий;
 охранную деятельность;
 производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий;
 профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам;
 риелторов;
 розничную торговлю алкоголем и (или) табачными изделиями;
 страхование;
 фармацевтику;
 полиграфию.
officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]