Кого коснется закон о лицензировании

Отдельно прописано, что документ не регулирует «внешнеторговую и иную внешнеэкономическую деятельность по ввозу и (или) вывозу отдельных товаров».





В целом полномочия лицензирования в Беларуси будут поделены между президентом, правительством, Минэкономики, МАРТ и рядом других ведомств. Президент в основном определяет здесь единую госполитику. Нижестоящие госорганы, как правило, будут заниматься конкретными делами или выполнять технические функции.





Всего в проекте перечислены 36 видов деятельности, которые будут незаконны без лицензии. Это затронет:





адвокатов;

банки;

ветеринарию;

деятельность в области автомобильного транспорта;

деятельность в области вещания;

железнодорожный транспорт общего пользования;

использование атомной энергии и источников ионизирующего излучения;

промбезопасность;

связь;

игорный бизнес;

заготовку (закупку) лома и отходов черных и цветных металлов;

пожарную безопасность;

судэкспертизы;

техническую и (или) криптографическую защиту информации;

средства негласного получения информации;

деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду;

деятельность, связанную с драгметаллами и драгоценными камнями;

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

оздоровление детей за рубежом;

продукцию военного назначения;

разработку и производство бланков и документов;

трудоустройство за рубежом;

сбор и распространение информации о физлицах для их знакомства;

деятельность, связанную со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов;

медицину;

образование (в том числе частные школы и детсады);

оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами;

оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий;

охранную деятельность;

производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий;

профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам;

риелторов;

розничную торговлю алкоголем и (или) табачными изделиями;

страхование;

фармацевтику;

полиграфию.