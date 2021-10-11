Кого коснется закон о лицензировании
Анонсированный ранее проект закона о лицензировании внесен в Палату представителей, и депутаты готовятся принять его в первом чтении. Ниже краткий обзор документа.
Отдельно прописано, что документ не регулирует «внешнеторговую и иную внешнеэкономическую деятельность по ввозу и (или) вывозу отдельных товаров».
В целом полномочия лицензирования в Беларуси будут поделены между президентом, правительством, Минэкономики, МАРТ и рядом других ведомств. Президент в основном определяет здесь единую госполитику. Нижестоящие госорганы, как правило, будут заниматься конкретными делами или выполнять технические функции.
Всего в проекте перечислены 36 видов деятельности, которые будут незаконны без лицензии. Это затронет:
адвокатов;
банки;
ветеринарию;
деятельность в области автомобильного транспорта;
деятельность в области вещания;
железнодорожный транспорт общего пользования;
использование атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
промбезопасность;
связь;
игорный бизнес;
заготовку (закупку) лома и отходов черных и цветных металлов;
пожарную безопасность;
судэкспертизы;
техническую и (или) криптографическую защиту информации;
средства негласного получения информации;
деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду;
деятельность, связанную с драгметаллами и драгоценными камнями;
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
оздоровление детей за рубежом;
продукцию военного назначения;
разработку и производство бланков и документов;
трудоустройство за рубежом;
сбор и распространение информации о физлицах для их знакомства;
деятельность, связанную со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов;
медицину;
образование (в том числе частные школы и детсады);
оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами;
оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий;
охранную деятельность;
производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий;
профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам;
риелторов;
розничную торговлю алкоголем и (или) табачными изделиями;
страхование;
фармацевтику;
полиграфию.
18:52 11/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение