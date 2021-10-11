Счастье длилось недолго: годовая инфляция в Беларуси снова стала двухзначной
По данным Белстата, в сентябре индекс потребительских цен вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.
В годовом выражении продовольствие подорожало на 11,2%, непродовольственные товары — на 10,3%, услуги — на 8,5%.
Месячная инфляция в сентябре составила 1,3% и стала самой высокой за последнее время.
В сентябре цены на продовольственные товары выросли на 2,1%, на непродовольственные — на 1%, на услуги — на 0,5%.
Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.
По сравнению с декабрем прошлого года индекс потребительских цен вырос на 7,5%, цены на продовольственные товары — на 2,1%, непродовольственные товары — на 8,5%, на услуги — на 5,9%.
Заметим, что ранее власти планировали, что в 2021 году инфляция не превысит 5%, потом пересмотрели свой прогноз до 9%. Но и тут получилось мимо. А год еще не закончился...
16:43 11/10/2021
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