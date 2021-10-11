В годовом выражении продовольствие подорожало на 11,2%, непродовольственные товары — на 10,3%, услуги — на 8,5%.





Месячная инфляция в сентябре составила 1,3% и стала самой высокой за последнее время.





В сентябре цены на продовольственные товары выросли на 2,1%, на непродовольственные — на 1%, на услуги — на 0,5%.





Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.





По сравнению с декабрем прошлого года индекс потребительских цен вырос на 7,5%, цены на продовольственные товары — на 2,1%, непродовольственные товары — на 8,5%, на услуги — на 5,9%.





Заметим, что ранее власти планировали, что в 2021 году инфляция не превысит 5%, потом пересмотрели свой прогноз до 9%. Но и тут получилось мимо. А год еще не закончился...



