+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Счастье длилось недолго: годовая инфляция в Беларуси снова стала двухзначной

По данным Белстата, в сентябре индекс потребительских цен вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Счастье длилось недолго: годовая инфляция в Беларуси снова стала двухзначной
В годовом выражении продовольствие подорожало на 11,2%, непродовольственные товары — на 10,3%, услуги — на 8,5%.

Месячная инфляция в сентябре составила 1,3% и стала самой высокой за последнее время.

В сентябре цены на продовольственные товары выросли на 2,1%, на непродовольственные — на 1%, на услуги — на 0,5%.

Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

По сравнению с декабрем прошлого года индекс потребительских цен вырос на 7,5%, цены на продовольственные товары — на 2,1%, непродовольственные товары — на 8,5%, на услуги — на 5,9%.

Заметим, что ранее власти планировали, что в 2021 году инфляция не превысит 5%, потом пересмотрели свой прогноз до 9%. Но и тут получилось мимо. А год еще не закончился...
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]