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Чиж обжаловал домашний арест и психиатрическую экспертизу

Сегодня в суде Центрального района Минска проходит рассмотрение жалобы бизнесмена Юрия Чижа, которого следствие решило направить на судебно-психиатрическую экспертизу

Чиж обжаловал домашний арест и психиатрическую экспертизу
архивное фото
Заседание проходит в закрытом режиме, это стандартная практика, пишет @nashaniva.

Из описания жалобы следует хронология преследования бизнесмена: сначала его содержали под стражей в СИЗО, причем срок продлевался, после перевели под домашний арест, затем следствие решило направить его на судебно-психиатрическую экспертизу. Ее проводят в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

Сейчас Юрий Чиж не в следственном изоляторе. По закону, если экспертиза выявит психическое расстройство или заболевание, по решению психиатра человека могут направить в больницу на лечение, но требуется согласие самого пациента (исключение — для недееспособных, за них согласие дают законные представители).

Принудительно отправить на лечение могут только по решению суда. Однако сейчас бизнесмена направляют только на экспертизу, которая должна определить его состояние. И даже это решение он имеет право обжаловать в суде, что сейчас и делает обвиняемый.

Брат Юрия, Александр, отказался комментировать "Нашей Ниве" состояние здоровья бизнесмена.

Ситуация у Чижа безрадостная - продолжается арест его имущества, судебные разбирательства и уголовное преследование по делам бывшей успешной бизнес-империи, отмечает издание.
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