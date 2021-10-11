Неожиданно: Илон Маск анонсировал пиво от Teslа
Глава Tesla Илон Маск на фабрике Gigafactory Berlin-Brandenburg в Германии анонсировал возможный запуск в производство пива «GigaBier» компании Tesla.
Об этом сообщает Teslarati.
В ходе презентации была представлена бутылка «GigaBier», похожая на корпус электрического пикапа Tesla Cybertruck.
«Мы собираемся построить железнодорожную станцию прямо на территории. А еще у нас будут граффити по всему заводу, снаружи и везде. Я думаю, это будет очень круто. Некоторые из них уже есть. И у нас даже будет пиво», — сказал Илон Маск.
Tesla в сентябре подала в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) заявку на регистрацию торговой марки «Cyberquad» для ряда товаров в категориях игр, игрушек, спортивных товаров и одежды.
Источник: РБК
15:18 11/10/2021
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