Об этом сообщает Teslarati.





В ходе презентации была представлена бутылка «GigaBier», похожая на корпус электрического пикапа Tesla Cybertruck.





«Мы собираемся построить железнодорожную станцию прямо на территории. А еще у нас будут граффити по всему заводу, снаружи и везде. Я думаю, это будет очень круто. Некоторые из них уже есть. И у нас даже будет пиво», — сказал Илон Маск.













Tesla в сентябре подала в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) заявку на регистрацию торговой марки «Cyberquad» для ряда товаров в категориях игр, игрушек, спортивных товаров и одежды.







