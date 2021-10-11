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Bloomberg: нефть может взлететь до $100

Стоимость нефти может вырасти до $100 за баррель впервые с 2014 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

На повышение цен может повлиять углубляющийся энергетический кризис.

Всплеск на рынке нефти может спровоцировать возвращение мировых экономик к прежним показателям на фоне сохраняющегося отставания в поставках топлива.

Еще одной причиной роста цен может стать возможный приход глобального кризиса, к которому способны привести малые запасы топлива в хранилищах, сокращение вложения средств в месторождения нефти, а также трудности с техобслуживанием, которые, по словам экспертов, видны уже сейчас
Источник: haqqin.az
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