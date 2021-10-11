Bloomberg: нефть может взлететь до $100

На повышение цен может повлиять углубляющийся энергетический кризис.





Всплеск на рынке нефти может спровоцировать возвращение мировых экономик к прежним показателям на фоне сохраняющегося отставания в поставках топлива.





Еще одной причиной роста цен может стать возможный приход глобального кризиса, к которому способны привести малые запасы топлива в хранилищах, сокращение вложения средств в месторождения нефти, а также трудности с техобслуживанием, которые, по словам экспертов, видны уже сейчас