Стоимость валютной корзины поднялась на 0,10% и оставила минимум почти за 350 дней. С начала месяца белорусский рубль укрепился к корзине валют на 1,05%, а с начала года на 3,74%.





Курс доллара снизился уже шестой раз подряд до 2,4720 BYN/USD. Сегодня доллар потерял 0,0055 BYN, а за шесть дней уже 0,0430 BYN.





До минимума за 14 месяцев доллару не хватило всего 8 дней.





Курс евро подрос всего на 0,0006 BYN до 2,8609 BYN/EUR и оставил минимум за 430 дней.





До этого евро дешевел четыре дня подряд на общую сумму 0,0585 BYN.





Курс российского рубля вырос сразу на 0,0109 BYN до 3,4521 BYN/100 RUB — максимума за 10 дней.





Итоги недели 4-8 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

На минувшей неделе белорусский рубль уверенно подорожал сразу ко всем валютам. Особенно досталось доллару и евро:





курс доллара −0,0375 BYN (−1,49%);

курс евро −0,0539 BYN (−1,85%);

курс российского рубля −0,0120 BYN (−0,35%);

корзина валют −0,99%.





Московская биржа

Официальный курс доллара на завтра упал на 35 копеек до 71,6373 RUB/USD — минимума почти за четыре месяца.





Официальный курс евро на завтра снизился на 20 копеек до 82,9273 RUB/EUR — минимум почти за 15 месяцев.





Евро впервые с 24 июля 2020 года опустился ниже уровня 83,00 RUB/EUR.





Итоги недели 4-8 октября на валютном рынке РФ





Высокие цены на нефть и газ положительно сказываются на позициях российского рубля, который продолжил укрепление к доллару и евро:





курс доллара −0,9333 RUB (−1,28%);

курс евро −1,3329 RUB (−1,58%);