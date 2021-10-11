Что-то странное творится на межбанке

Больше года назад, в августе 2020-го, после и вследствие известных политических событий в Беларуси начался масштабный вынос населением денег из депозитов, спрос на инвалюту вырос на порядок. Все это требовало от банков огромной суммы белорусских рублей, пишет Инфобанк





Но вместо того, чтобы удовлетворить этот запрос банков на BYN-ликвидность, Нацбанк ее, наоборот, «зажал», снизив к ней доступность, и создав, тем самым, дефицит BYN-рублей. В результате ценность BYN-рублей выросла, что выразилось в подъёме процентных ставок.

Одним из методов ужесточения денежно-кредитной политики стало приостановление с 24 августа 2020-го постоянно доступных операций в форме кредитов овернайт.

Изначально ограничение планировалось только до 15 сентября. Но увидев, что проблема – надолго, было принято решение продлить это ограничение до 19 января 2021-го.

Результатом этих решений стало падение объема рынка межбанковского кредитования и резкий рост среднего процента межбанковского кредита – до двузначного процента, что в несколько раз выше ставки рефинансирования, которая уже не имела никакого значения в этих условиях – рефинансирование большинства банков просто не осуществлялось.

Как видно на графике, рынок межбанковского кредитования в сентябре-декабре 2020 года сократился с июля-августа в разы.

Но с января 2021-го, с отменой ограничения на кредиты овернайт, объём межбанковского кредитования моментально восстановился, увеличившись сразу во много раз, и даже превысив вскоре уровень августа 2020-го, который тогда был наибольшим.

Вероятно, пошла «заливка» денег в банковскую систему, но лишь в определённые банки, ведь это никак не сказалось на снижении %-ставок по привлечённым средствам: банки по-прежнему предлагали двузначные проценты по срочным вкладам физлиц.

Однако с июля 2021-го межбанковское кредитование вдруг резко сократилось, причём без всяких административных указаний, ограничений. А в сентябре объёмы вообще упали ниже тех месяцев 2020-го, когда эти ограничения действовали.





Недельный объём межбанковского кредитования в сентябре снизился ниже 100 млнBYN – впервые с 2020-го. Хотя в 2021-м еженедельно на межбанковском рынке осуществлялось кредитных сделок на сотни миллионов BYN-рублей, иногда даже более чем на 1 млрд BYN.

А в октябре стало ещё более странно: межбанковское кредитование просто «умерло».

Единственная сделка на межбанке была осуществлена лишь однажды, 1 октября, и всего только на 5 млн. BYN. Хотя в середине года ежедневный объём межбанковских кредитов исчислялся десятками, а бывало, что и сотнями миллионов BYN-рублей.

А во вторую неделю октября, она же – 40-я по счёту в этом году, не было ни одной сделки на рынке межбанковского BYN-кредита – впервые за последние годы.





По сути – это уже сверхжёсткая денежная политика. И так «совпало», что именно в эту, 40-ю неделю BYN-рубль укрепился до максимума после девальвации июля-августа 2020-го.

Что наводит на определённые мысли об особенностях национального курсообразования, которое нельзя назвать как искусственно-административным, так и свободно-рыночным.

Ведь низкий курс доллара фактически поддерживается малым объёмом BYN-рублей, что выплеснулось в октябре нулевым объёмом межбанковских кредитов на 40-й неделе года.

В то же время объемы межбанковских кредитов и депозитов в иностранной валюте – они значительны по объёму, особенно с нерезидентами – в начале октября мало изменились, после того как заметно выросли с июля.

При этом межбанковские отношения с банками-резидентами упали до минимума, а вот с нерезидентами – существенно выросли: в банковскую систему Беларуси откуда-то извне пришла валюта, и это увеличило объём межбанковских кредитов и депозитов в инвалюте.