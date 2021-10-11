Нобеля по экономике присудили за "эмпирический вклад в экономику труда"
Нобелевскую премию по экономике разделили трое американских экономистов
Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присудили американским экономистам Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу.
Дэвид Кард удостоен премии за «эмпирический вклад в экономику труда», а Ангрист и Имбенс — «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», сообщается на сайте премии.
13:08 11/10/2021
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