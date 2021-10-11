Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, со следующего года применение единого налога для индивидуальных предпринимателей будет существенно ограничено, а с 2023 года его планируется полностью отменить.





«Власти воспринимают форму существования индивидуальных предпринимателей как какую-то враждебную», - предположил экономический аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей авторской передачи.





Государство хочет оставить частникам лишь два варианта существования: образовывать фирму, создав юридическое лицо. Второй вариант – это самозанятость как «заработок для поддержания штанов».





«Получение прибыли без образования юридического лица должно быть ликвидировано как класс», - объясняет Сергей Чалый ход мыслей чиновников.





По мнению эксперта, это «правильная идея, реализуемая в крайне неблагоприятных условиях».





Он напомнил, что изначально институт ИП создавался с целью вывода из тени многих способов заработка и создания возможности людям хоть как-то уплачивать налоги. Однако теперь к этому институту власти стали относиться как к способу ухода от уплаты налогов.





Кроме того, индивидуальное предпринимательство всегда рассматривалось как переходная форма. Ее смысл был в том, что «давайте вы вырастайте во что-нибудь». То есть со временем ИП должны вырастать в настоящие бизнесы.





Сейчас правительство решило, что пришло то самое время, когда «ипэшникам» пора переходить в малое предпринимательство.





Однако эксперт сомневается, что нынешний момент выбран удачно. Ведь статистика показывает, что количество субъектов малого предпринимательства сейчас сокращается.





Так, по данным Министерства по налогам и сборам, число малых и микроорганизаций в Беларуси к 1 сентября сократилось на 4,1 тыс. по сравнению с началом года.





«Идет падение численности предприятий малого бизнеса, уменьшается их вклад в экономику и поступления в казну. Сокращается малый бизнес везде – и в регионах, и в столице.





Можно было бы подумать: количество уменьшается, потому что идет укрупнение бизнеса. Но этого нет, потому что среднее количество занятых тоже уменьшается», - подчеркнул Сергей Чалый.