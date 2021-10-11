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"Определенные отрасли подвержены санкционному давлению" Минфин объяснил дефицитный бюджет

Дефицит бюджета в январе-сентябре составил всего более 1 млрд. Это менее 1% ВВП, заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

"По итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более 1 млрд рублей, то есть менее 1% ВВП. Поэтому мы не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того. Плюс – определенные отрасли подвержены санкционному давлению", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу ОНТ.

"Изначально, когда мы формировали бюджет нашей страны на текущий год, мы исходили из консервативных оценок... У нас был достаточно весомый дефицит на уровне 4 млрд рублей, который в начале года с учетом уточнений всевозможных возрос до 6 млрд рублей. 

То есть более 3% ВВП, которые планировалось покрыть за счет остатков бюджета, той подушки, которую мы скопили, не потратив все до последнего в предыдущие годы", - рассказал он. 

Также министр отметил, что "с бюджетом этого года все будет хорошо. Опасений по этому поводу быть не должно".
Источник: belmarket.by
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