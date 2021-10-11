На прошлой неделе был объявлено, что ЗВР страны сократились на 36,8 млн долларов до 8,46 млрд долларов. Их уменьшение связано с выполнением обязательств правительства на 240 млн долларов.





ЕАБР оценивает покупку валюты на БВФБ Национальным банком в 75 млн долларов. Предложение валюты превысило спрос по итогам девяти месяцев на 180 млн долларов.





«ЕАБР наблюдает в последние месяцы и увеличение скорректированных на сезонность объемов предложения валюты, и снижение спроса со стороны населения. Это может быть связано с замедлением роста доходов домохозяйств и повышением процентных ставок по рублевым депозитам.



