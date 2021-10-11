ЕАБР: беларуский рубль могут поддерживать переводы мигрантов
Евразийский банк развития прокомментировал ситуацию с ЗВР и валютным рынком в Беларуси.
На прошлой неделе был объявлено, что ЗВР страны сократились на 36,8 млн долларов до 8,46 млрд долларов. Их уменьшение связано с выполнением обязательств правительства на 240 млн долларов.
ЕАБР оценивает покупку валюты на БВФБ Национальным банком в 75 млн долларов. Предложение валюты превысило спрос по итогам девяти месяцев на 180 млн долларов.
«ЕАБР наблюдает в последние месяцы и увеличение скорректированных на сезонность объемов предложения валюты, и снижение спроса со стороны населения. Это может быть связано с замедлением роста доходов домохозяйств и повышением процентных ставок по рублевым депозитам.
Нельзя исключать и возможное увеличение поступлений денежных переводов мигрантов в условиях восстановления экономики России и мира», — говорится в еженедельном обзоре экономик стран-операций ЕАБР.
Источник: reform.by
10:11 11/10/2021
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