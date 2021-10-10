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Не надеются на будущее. Белорусские семьи ринулись тратить «семейный капитал»

Всего за год количество семей, которые решили досрочно потратить средства депозита «семейный капитал» увеличилось вдвое.


Как сообщило Министерство труда и социальной защиты населения, на 1 октября 2021 года в Беларуси было открыто 104785 депозитов «семейный капитал». Из них 43800 (около 42%) депозитов были закрыты досрочно, пишет Ежедневник. Для сравнения, на 1 сентября 2021 года было открыто 88285 депозитов «семейный капитал», из которых только 21742 (24%) были закрыты досрочно.

Столь существенное увеличение количества семей, которые предпочитают закрыть свои депозиты может быть связано с тем, что с 2020 депозиты «семейный капитал» начисляются в белорусских рублях, а не в долларах, как было ранее. Однако основное значение все же играет то обстоятельство, что государство потеряло доверие белорусов. Ведь именно с сентября 2020 года начался стремительный рост закрытых депозитов «Семейный капитал».
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