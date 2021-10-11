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"Белгоспищепром" — о дефиците сахара: население ждало подорожания

Телеканал СТВ в воскресном эфире оценил причины ажиотажного спроса на сахар в конце сентября.



В видеосюжете на эту тему чиновники отмечают, что белорусские сахарные заводы приучены к тому, что поставки сахара в торговлю летом приходится увеличивать в три раза. К этому времени запасы сахара мирно ждут своего часа, пишет Оfficelife.media. А вот ажиотаж на сахар в сентябре — это нонсенс, которого никто не ждал. В отдельных регионах спрос на сахар вырос до восьми раз.

По оценкам концерна «Белгоспищепром», спрос на сахар в торговле вырос от 300 до 2000%.

И объяснить это мы пока не можем. Мы видим, что сахар есть и проблем с ним не будет», — комментируют чиновники.
Более конкретен руководитель концерна Анатолий Бубен. По его версии, население ждало подорожания сахара из свеклы нового урожая, но этого не произошло.

Журналисты, взявшиеся за расследование ситуации, пришли к выводу, что дело «точно не в производстве», но отчасти — в фасовке. Мощность фасовочных линий отстает от перерабатывающих мощностей. Кроме того, складские запасы сахара в регионах в конце сентября раскупили в считанные дни.

Если раньше один магазин продавал до 100 кг сахара в день, то в период ажиотажа — 1 тонну. Сегодня страна ежедневно потребляет 650 тонн фасованного сахара, а мощность четырех заводов — более 800 тонн в сутки.

Сегодня ажиотаж сбили. Обоснованных причин для роста цен нет. По итогам восьми месяцев сахарные заводы сработали с прибылью, и МАРТ не будет инициировать подъем цены на сахар», — уверяют в концерне «Белгоспищепром».
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