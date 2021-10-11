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Несмотря на санкции: Беларусь на 43% увеличила поставки продуктов в ЕС

Как отмечают в Минсельхозпроде, в европейские страны довольно жесткие правила по поставкам продукции, однако этот товар нужен западным потребителям.

© Sputnik / Артем Житенев / Перейти в фотобанк


Поставки белорусского продовольствия в Европейский союз в этом году выросли на 43%, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в эфире телеканала СТВ, пишет Sputnik.

"У них очень жесткие правила, к ним поставить очень сложно. Но если белорусы поставляют свою продукцию в этот регион, значит, она (продукция – Sputnik) действительно классная, качественная, безопасная и нужна потребителю. И мы работаем в этом направлении", – отметил он.

По словам Богданова, кроме Евросоюза, ведомство старается переориентировать экспорт в страны СНГ и Китай. К примеру, в текущем году в КНР отгружено продукции уже на 216 миллионов долларов.

Представитель Минсельхозпрода пояснил, что Беларусь уже экспортировала в различные страны мира продуктов на 4,1 миллиарда долларов. План по итогам года – превысить цифру в 6 миллиардов.

Белорусские продукты в Приморье

Замминистра рассказал, что в течение недели во Владивостоке проходил фестиваль "Дни Республики Беларусь в Приморском крае". На этой ярмарке белорусский Минсельхозпрод представил продукцию "Бабушкиной крынки" и Кобринского маслосырзавода – сыры монблан, роклет, пармезановые.

"Мы начали поставки в 2020 году в Приморский край, значительно их нарастив на 60–63%. Уж поставили продовольствия более чем на 2,1 миллиона долларов. Самая большая группа товаров – это молочная продукция", – резюмировал Богданов.

Санкции в отношении республики

Секторальные санкции против Беларуси вступили в силу 25 июня. Они затрагивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. В частности, нельзя импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.

Через несколько дней, 28 июня, Беларусь ввела ответные санкции в отношении Евросоюза, в том числе приостановила участие в "Восточном партнерстве" и приступила к процедуре "заморозки" соглашения о реадмиссии с ЕС. Кроме того, президент Беларуси 6 июля поручил ограничить транзит товаров через Беларусь.
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