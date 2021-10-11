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С начала 2021 года автомобильное топливо подорожало в 2021 году на 16%. В ожидании юбилейного подорожания Sputnik решил оценить перспективы дальнейшего роста стоимости бензина.





Государство пытается найти золотую середину приемлемой цены для экономики и населения. И чтобы не травмировать автомобилистов морально резким подорожанием, "Белнефтехим" выбрал путь поэтапного повышения цен: 30 раз по одной копейке не вызывает такой эмоциональной напряженности, как один раз по 30.





Между тем, белорусские автомобилисты смотрят не на динамику мировых котировок, а в свои кошельки, и оценивают, что каждые десять литров дополнительно обходятся уже в 3 рубля. Для обладателей малолитражек сумма терпимая, для тех, чья работа связана с постоянными передвижениями на авто, даже такой рост может быть весомым.





К тому же более дорогое топливо ведет к удорожанию услуг по перевозке пассажиров, грузов и, как следствие, товаров.

Индекс бензина

На сегодня литр 95-го бензина и дизеля в Беларуси обходится в 84 цента. Это меньше, чем у соседей, за исключением России. В Польше, например, литр ходового топлива сейчас стоит около 1,42 доллара, в Латвии – 1,38, в Литве – 1,35, в Украине – 1,05. Но такое сравнение не совсем корректное. Более реальный показатель – соотношение стоимости литра к средней зарплате.





Аналитики оценили цифры первой половины 2021-го относительно прошлого года и объема топлива, который можно залить в бак на среднюю зарплату. В июле среднестатистический белорус мог на всю зарплату купить 637 литров. Ниже было только в Украине (389 литров). В Литве получалось 811 литров, в Польше – 808, в Латвии – 733, у россиян выходило 938 литров.

"Не растут, а изменяются"

В феврале 2020-го зампред "Белнефтехима" Владимир Сизов произнес фразу, которая ушла в соцсети в виде мема: "Цены на топливо не растут, они изменяются". В прошлом году стоимость, действительно, менялась не только в сторону повышения. На фоне пандемии в 2020-м цена на нефть заметно просела, и несоразмерное удешевление цены литра топлива вызывало вопросы у автомобилистов.





В "Белнефтехиме" согласились, что стоимость топлива в стране не снижалась на такой же процент, как и нефть. Но при этом заметили, что благодаря концепции формирования предельно допустимых максимальных значений бензин и дизель в цене не увеличивались такими же темпами в моменты заметного роста котировок "черного золота".





Поэтому сейчас, когда показатели стремительно увеличиваются, топливо не дорожает соразмерно. В январе баррель нефти марки Brent стоил 54,96 доллара, в октябре перевалил за 82 доллара: в 1,5 раза больше. Средняя цена Urals в январе – сентябре 2021-го по сравнению с прошлогодним периодом выросла в 1,6 раза. А бензин и дизель в Беларуси "ползучими" темпами подорожали на 16%, хотя это продукт переработки с соответствующими затратами.





А еще есть НДС и торговая надбавка продавца, размер которой долго не меняется, как и уровень рентабельности продаж для белорусских НПЗ – 3%.

Как долго будет дорожать топливо в Беларуси?

В апреле 2021 года состоялось заседание общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при концерне "Белнефтехим". Из протокола следовало, что "при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5–6%".





Прогнозировалось, что в нынешнем году добавят примерно 10 копеек. Как видно на графике Sputnik, АИ-95 и дизель на тот момент стоили 2,12 рубля, а значит, есть запас в 3 копейки.





В качестве подведения итогов в отчете говорилось о совершенствовании ценовой политики концерна в виде формульного ценообразования при заключении долгосрочных контрактов с потребителями, а также развития системы скидок и программ лояльности на АЗС.





Некоторые аналитики полагают, что стоимость топлива может расти, пока в эквиваленте литр не достигнет доллара.





Конкретных цифр, до которых может дорасти топливо, никто не назовет. "Белнефтехим" оценивает перспективу общими фразами, но, похоже, что они отражают реальную картину: "Концерн продолжит стратегию поэтапного изменения цен с учетом оценки конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей".

К чему приведет подорожание нефти?

Стоимость эталонной нефти марки Brent в октябре превысила 82 доллара за баррель, что создает дополнительные предпосылки для дальнейшего роста цен на топливо. Sputnik обратился за комментарием к эксперту фондового рынка и финансовому консультанту ЗАО "Айгенис" Михаилу Грачеву.





Он подчеркнул, что ситуация затрагивает не только Беларусь, но и весь мир.

"Удорожание энергоносителей ведет к разгону инфляции со всеми вытекающими последствиями – повышением процентных ставок Центробанков, в том числе на кредиты. Высокие кредиты не сулят ничего хорошего, ведь доступность кредитных ресурсов – это финансовый хлеб любой экономики" – отметил аналитик.





Причина, по мнению финансиста, в том, что мировая экономика находится в "стадии разогрева" на фоне борьбы с коронавирусом и перспективы победы над инфекцией.

"Это заставляет цены идти вверх и не только на энергоносители. Инфляция увеличивается во всем мире. Например, в США она на уровне пятнадцатилетних максимумов – 5,3%, в Германии за последний месяц – 4,1%, я за 25 лет такой не припомню. В Беларуси показатель – около 10%, в России – примерно 8%. Везде и всюду цены растут на все. Это толкает и цены на сырую нефть", – объяснил экономист.





По оценкам собеседника, велика вероятность, что "нефтяное ралли" будет продолжаться после того, как страны ОПЕК с партнерами отказались повышать квоты на добычу сырья, на чем настаивали крупнейшие потребители.





"В таких условиях повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси условно можно считать оправданным. Ничего хорошего в этом нет ни для экономики, ни для потребителей, но так складывается внешняя конъюнктура", – оценивает ситуацию финансовый консультант





Эксперт полагает, что с большой долей вероятности стоимость углеводородов до конца года продолжит увеличиваться. Некоторые специалисты считают, что баррель в ближайшее время может превысить 100 долларов.















