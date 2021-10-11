



Вадим Иосуб. Об этом специально для Myfin.bу рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»





– Если говорить о событиях прошедшей недели на внешних валютных рынках, то можно отметить снижение евро и рост российского рубля. Пара евро/доллар снизилась с 1,1590 до 1,1550, или на 0,4%.





К российскому рублю упали обе основные мировые валюты. Доллар подешевел с 72,8 российского рубля до 72 ровно, или на 1,1%. Евро снизился с 84,4 до 83,1 российского рубля , или на 1,5%.





Снижение евро обусловлено тем, что в мире ожидают сворачивания мягкой монетарной политики ФРС США. Что касается российского рубля, то его росту способствует рост нефтяных котировок. Последние дни нефть марки Brent колеблется между уровнями 82-83 доллара за баррель, что соответствует максимумам за три года.





Что касается белорусского рубля , то он укрепился ко всем иностранным валютам, включая заметно подросший российский рубль. За неделю доллар снизился к белорусскому рублю на 1,49%, евро – на 1,85%, а российский рубль подешевел на 0,35%.





После двух недель роста валютная корзина снизилась сразу на 0,99%. Кстати говоря, это максимальное снижение корзины за неделю с середины июля. При этом к концу недели и доллар, и евро, и валютная корзина обновили минимумы с начала года .





На неделе стала известна статистика по покупке-п� �даже валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже. Из этой статистики видно, что основным игроком на рынке сейчас является население , и оно выступает чистым продавцом валюты. Это происходит три месяца подряд – и в июле, и в августе, и в сентябре, причем каждый месяц чистые продажи валюты населением увеличивались в два раза. Можно предположить, что, наверняка, и сейчас население продает валюту. Связано это со снижением реальных доходов населения. Когда доходы падают, а снижать уровень потребления не хочется, та часть населения, у которого есть валютная заначки, лезут в эти заначки и продают валюту.





Но учитывая масштаб снижения на прошедшей неделе, можно предположить, что тут к населению присоединились и предприятия. Здесь от месяца к месяцу ситуация не меняется. Иногда предприятия на чистой основе валюту продают, иногда ее покупают. Но сейчас видно, что иностранную валюту продавливают и предприятия, и население совместными усилиями.





Можно ожидать, что и на начавшейся неделе все эти факторы сохранятся и валюта продолжит дешеветь.





В этом случае доллар может снизиться до отметки 2,44 белорусского рубля,





евро может подешеветь до 2,81 белорусского рубля,





а российский рубль имеет шансы подешеветь до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.