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Глава Минфина рассказал об отмене налоговой льготы для владельцев квартир

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в программе «Контуры» на телеканале ОНТ прокомментировал предложение об отмене налоговой льготы для проживающих в многоквартирных домах. По его словам, это позволит уравнять условия налогообложения для владельцев частного жилья.

Юрий Селиверстов. Скриншот эфира ОНТ

«Сегодня мы много говорим о том, что надо заинтересовать людей не уезжать из сельской местности, жить в собственном жилье. Но при этом условия, которые сегодня есть для владельцев данной недвижимости, они различны», — отметил он.

Глава ведомства привел в пример гипотетических учителей из райцентра, пишет Reform.by один из которых живет в частном доме, другой — в многоквартирном. В первом случае оплачиваются налог за землю пропорционально участку, налог на недвижимость и страховка.

«Если же он улучшает жилищные условия и рядом где-то переезжает в многоквартирный дом, то понятно, что налог на землю там будет минимальный, потому что примерно такой же участок, как это домовладение, занимает дом многоэтажный, он растет вверх, а не в ширину. И там не надо платить налог на недвижимость, это льгота», — пояснил министр.

По его словам, возникает резонный вопрос о справедливости, если с одной стороны говорится об условиях для жизни людей в сельской местности.

«Чтоб они там работали, чтоб они не стремились в эти «коробки». Тем не менее, как бы это было ни странно, в «коробке» жить дешевле», — констатировал министр.

«Вот поэтому мы и обеспечим разумный справедливый подход. Можно, конечно, было пойти другим путем. И сказать: а давайте пусть налог на недвижимость не платят и в индивидуальных домах. Но как быть с бюджетом? Ведь и в мире основные доходы получает государство с имущества, которым владеют. Дороже имущество – больше платишь. Больше имущества – соответственно, так же», — пояснил он.
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