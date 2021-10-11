Что такое холдинг





Это объединение юридических лиц. Но холдинг не является юрлицом. Просто одна из компаний в нем управляющая, пишет Оfficelife.media, а другие — дочерние.









Признаками управляющей компании могут быть:





- владение 25% и более в «дочках»;





- статус учредителя по отношению к «дочкам»;





- есть договор доверительного управления акциями дочерних компаний (25% и более);





- либо есть другой подобный договор.





Отдельно прописано, что гособъединение не может быть управляющей компанией.





Управляющая компания не нужна, если у одного физлица есть пакет 25% и более. Собственник в таком случае просто управляет юрлицами холдинга.

Указ запрещает использовать слово «холдинг» или фразу «управляющая компания холдинга», а также производных от них слов и словосочетаний в названии юридического лица, если по факту оно не участвует ни в каком холдинге.





Ограничения для дочерних компаний





Им нельзя:





- входить в другой холдинг;





- владеть долями в управляющей компании;





- быть залогодержателем акций головной структуры;





- иметь ее акции в доверительном управлении.





Как создается холдинг





По решению управляющей компании (собственника) либо по решению госоргана.





Дочерняя компания включается в состав участников холдинга в случае принятия ею решения об участии в холдинге.





Холдинг считается созданным с даты его регистрации в Минэкономики. Если при этом в министерство переданы заведомо ложные сведения, регистрация признается недействительной по суду или решению Комитета госконтроля, прокуратуры, органов внутренних дел или госбезопасности, налоговой инспекции и иных уполномоченных органов.





Какие холдинги создавать нельзя





В указе написано, что запрещается создание холдингов:





— цель которых — создание монополии или ущемление прав, свобод и законных интересов юрлиц и физлиц;





— деятельность которых наносит ущерб суверенитету, национальной безопасности, территориальной целостности, политической и экономической стабильности страны.





Важный нюанс для иностранных бизнесов: если у Беларуси нет договора с какой-либо страной об обмене налоговой информацией, то компания из этого государства не может создать здесь холдинг.





Полномочия управляющей компании





Она вправе:





— выступать от имени участников холдинга;





— определять стратегию развития;





— формировать производственную, финансовую, инвестиционную и инновационную политику, а также маркетинговую, логистическую и т. д.





Эта работа по управлению дочерними компаниями признается предпринимательской деятельностью. «Дочки» включают стоимость услуг по управлению в затраты, которые учитываются при налогообложении.





Управляющая компания также может заниматься охраной в дочерних компаниях, за исключением объектов, которые, по закону, может охранять только Департамент охраны МВД. Также она вправе участвовать в закупках.





Особенности госхолдингов





Указ называет «холдингом с участием государства» такие объединения, где в управляющей компании госдоля равна 50% и более. Решение о создании холдинга принимается госорганами разного уровня — в зависимости о того, кто именно владеет акциями (власти района, города или непосредственно Республика Беларусь).





В госхолдинге управляющая компания имеет право:





- доводить ключевые показатели эффективности работы руководителям дочерних компаний;





- согласовывать утвержденные прогнозы развития на пять лет и бизнес-планы на год;





- согласовывать или устанавливать коэффициент соотношения средней заработной платы топ-менеджеров и средней зарплаты по дочерней компании в целом.





Указ запрещает госорганам вмешиваться в эти внутренние дела холдингов. Также прописана норма:





В органы управления управляющей компании холдинга с участием государства — хозяйственного общества не может быть назначено более двух представителей государства.





Если эти представители выражают мнение о продаже или передаче кому-то госдоли, то такая позиция изначально определяется госорганом: местной властью или Совмином по согласованию с президентом, в зависимости от конкретного холдинга.





В совет директоров (наблюдательный совет) управляющих компаний госхолдингов не могут входить люди:





с опытом работы на руководящих должностях менее трех лет;





с судимостью за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.





Бонусы





Орган, который имеет полномочия заключать контракт с главой управляющей компании госхолдинга, может самостоятельно установить коэффициент соотношения средней зарплаты топ-менеджера и средней зарплаты работников. Но коэффициент не может быть больше 8. По итогам года руководителю могут давать бонус до 2% включительно от прироста чистой прибыли, полученной в отчетном году этим холдингом, по сравнению с предыдущим годом. Но есть еще один ограничитель — не более 15 окладов этого руководителя.





Бонус полагается, если соблюдены все ключевые показатели эффективности работы. Бонус не учитывается при расчете коэффициента соотношения средних зарплат руководителя и сотрудников.





Бонусы для замов должны превышать 12 окладов. То же самое касается других должностей.





Основание для прекращения работы холдинга





Это может быть:





несоответствие условиям создания холдинга, установленным в указе;





принятие решения управляющей компанией;





истечение срока, на который создавался холдинг.





Управляющая компания холдинга (собственник или уполномоченное им лицо) обязана не позднее трех рабочих дней с даты наступления одного из перечисленный обстоятельств письменно уведомить об этом Министерство экономики и сдать свидетельство о регистрации холдинга.





Официальный день прекращения деятельности — дата исключения из Государственного реестра холдингов.





Как работает централизованный фонд холдинга





В холдинге можно создавать централизованный фонд, куда отчисляют деньги из чистой прибыли. Эти деньги кладут на специальный счет, который открывается в белорусских рублях.





Управляющая компания (собственник) является распорядителем денежных средств централизованного фонда.

Специальные счета открываются банками независимо от того, есть ли решения о приостановлении операций по счетам управляющей или дочерних компаний, арест на счета и т. п.





Спецсчет для фонда можно открывать только один.





Потратить деньги с него можно на:





централизованные закупки машин и оборудования;





капитальные вложения производственного назначения;





финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;





мероприятия, включенные в план деятельности заказчика по выполнению целевых показателей государственной программы по энергосбережению;





погашение задолженности по кредитным договорам с банками или ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;





исполнение обязательств по займу, в том числе бюджетному, бюджетной ссуде;





выплату денежных средств, необходимых для совершения платежа по аккредитиву;





погашение задолженности по договорам финансовой аренды/лизинга, лизинговым платежам и иным обязательствам;





платежи по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга);





использование дочерними компаниями в качестве заемных средств.