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Как будут устроены холдинги в Беларуси: Подробности нового указа

Опубликован полный текст указа о холдингах. В документе полтора десятка страниц, и там подробно расписано, как будут устроены эти объединения в Беларуси. Нормы заработают с 10 апреля 2022 года.

Что такое холдинг


Это объединение юридических лиц. Но холдинг не является юрлицом. Просто одна из компаний в нем управляющая, пишет Оfficelife.media, а другие — дочерние.


Признаками управляющей компании могут быть:

- владение 25% и более в «дочках»;

- статус учредителя по отношению к «дочкам»;

- есть договор доверительного управления акциями дочерних компаний (25% и более);

- либо есть другой подобный договор.

Отдельно прописано, что гособъединение не может быть управляющей компанией.

Управляющая компания не нужна, если у одного физлица есть пакет 25% и более. Собственник в таком случае просто управляет юрлицами холдинга.
Указ запрещает использовать слово «холдинг» или фразу «управляющая компания холдинга», а также производных от них слов и словосочетаний в названии юридического лица, если по факту оно не участвует ни в каком холдинге.

Ограничения для дочерних компаний


Им нельзя:

- входить в другой холдинг;

- владеть долями в управляющей компании;

- быть залогодержателем акций головной структуры;

- иметь ее акции в доверительном управлении.

Как создается холдинг


По решению управляющей компании (собственника) либо по решению госоргана.

Дочерняя компания включается в состав участников холдинга в случае принятия ею решения об участии в холдинге.

Холдинг считается созданным с даты его регистрации в Минэкономики. Если при этом в министерство переданы заведомо ложные сведения, регистрация признается недействительной по суду или решению Комитета госконтроля, прокуратуры, органов внутренних дел или госбезопасности, налоговой инспекции и иных уполномоченных органов.

Какие холдинги создавать нельзя


В указе написано, что запрещается создание холдингов:

— цель которых — создание монополии или ущемление прав, свобод и законных интересов юрлиц и физлиц;

— деятельность которых наносит ущерб суверенитету, национальной безопасности, территориальной целостности, политической и экономической стабильности страны.

Важный нюанс для иностранных бизнесов: если у Беларуси нет договора с какой-либо страной об обмене налоговой информацией, то компания из этого государства не может создать здесь холдинг.

Полномочия управляющей компании


Она вправе:

— выступать от имени участников холдинга;

— определять стратегию развития;

— формировать производственную, финансовую, инвестиционную и инновационную политику, а также маркетинговую, логистическую и т. д.

Эта работа по управлению дочерними компаниями признается предпринимательской деятельностью. «Дочки» включают стоимость услуг по управлению в затраты, которые учитываются при налогообложении.

Управляющая компания также может заниматься охраной в дочерних компаниях, за исключением объектов, которые, по закону, может охранять только Департамент охраны МВД. Также она вправе участвовать в закупках.

Особенности госхолдингов


Указ называет «холдингом с участием государства» такие объединения, где в управляющей компании госдоля равна 50% и более. Решение о создании холдинга принимается госорганами разного уровня — в зависимости о того, кто именно владеет акциями (власти района, города или непосредственно Республика Беларусь).

В госхолдинге управляющая компания имеет право:

- доводить ключевые показатели эффективности работы руководителям дочерних компаний;

- согласовывать утвержденные прогнозы развития на пять лет и бизнес-планы на год;

- согласовывать или устанавливать коэффициент соотношения средней заработной платы топ-менеджеров и средней зарплаты по дочерней компании в целом.

Указ запрещает госорганам вмешиваться в эти внутренние дела холдингов. Также прописана норма:

В органы управления управляющей компании холдинга с участием государства — хозяйственного общества не может быть назначено более двух представителей государства.

Если эти представители выражают мнение о продаже или передаче кому-то госдоли, то такая позиция изначально определяется госорганом: местной властью или Совмином по согласованию с президентом, в зависимости от конкретного холдинга.

В совет директоров (наблюдательный совет) управляющих компаний госхолдингов не могут входить люди:

с опытом работы на руководящих должностях менее трех лет;

с судимостью за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Бонусы


Орган, который имеет полномочия заключать контракт с главой управляющей компании госхолдинга, может самостоятельно установить коэффициент соотношения средней зарплаты топ-менеджера и средней зарплаты работников. Но коэффициент не может быть больше 8. По итогам года руководителю могут давать бонус до 2% включительно от прироста чистой прибыли, полученной в отчетном году этим холдингом, по сравнению с предыдущим годом. Но есть еще один ограничитель — не более 15 окладов этого руководителя.

Бонус полагается, если соблюдены все ключевые показатели эффективности работы. Бонус не учитывается при расчете коэффициента соотношения средних зарплат руководителя и сотрудников.

Бонусы для замов должны превышать 12 окладов. То же самое касается других должностей.

Основание для прекращения работы холдинга


Это может быть:

несоответствие условиям создания холдинга, установленным в указе;

принятие решения управляющей компанией;

истечение срока, на который создавался холдинг.

Управляющая компания холдинга (собственник или уполномоченное им лицо) обязана не позднее трех рабочих дней с даты наступления одного из перечисленный обстоятельств письменно уведомить об этом Министерство экономики и сдать свидетельство о регистрации холдинга.

Официальный день прекращения деятельности — дата исключения из Государственного реестра холдингов.

Как работает централизованный фонд холдинга


В холдинге можно создавать централизованный фонд, куда отчисляют деньги из чистой прибыли. Эти деньги кладут на специальный счет, который открывается в белорусских рублях.

Управляющая компания (собственник) является распорядителем денежных средств централизованного фонда.
Специальные счета открываются банками независимо от того, есть ли решения о приостановлении операций по счетам управляющей или дочерних компаний, арест на счета и т. п.

Спецсчет для фонда можно открывать только один.

Потратить деньги с него можно на:

централизованные закупки машин и оборудования;

капитальные вложения производственного назначения;

финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;

мероприятия, включенные в план деятельности заказчика по выполнению целевых показателей государственной программы по энергосбережению;

погашение задолженности по кредитным договорам с банками или ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

исполнение обязательств по займу, в том числе бюджетному, бюджетной ссуде;

выплату денежных средств, необходимых для совершения платежа по аккредитиву;

погашение задолженности по договорам финансовой аренды/лизинга, лизинговым платежам и иным обязательствам;

платежи по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга);

использование дочерними компаниями в качестве заемных средств.
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