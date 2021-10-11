



"По итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более Br1 млрд, то есть менее 1% ВВП. Поэтому мы не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того. Плюс – определенные отрасли подвержены санкционному давлению", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.





Министр заверил, пишет Interfax.by, что "с бюджетом этого года все будет хорошо". "Опасений по этому поводу быть не должно. Изначально, когда мы формировали бюджет нашей страны на текущий год, мы исходили из консервативных оценок... У нас был достаточно весомый дефицит на уровне Br4 млрд, который в начале года с учетом уточнений всевозможных возрос до Br6 млрд. То есть более 3% ВВП, которые планировалось покрыть за счет остатков бюджета, той подушки, которую мы скопили, не потратив все до последнего в предыдущие годы", - рассказал он.



