



В первой сотне самых успешных и влиятельных бизнесменов страны, которая была обнародована в конце сентября, на этот раз оказалось три женщины. Среди них, как наследницы активов и состояний, созданных их супругами, так и предпринимательницы self-made. Их могло быть больше, но на момент выхода рейтинга наследницы долей в двух крупных компаниях («Юкола-нефть» и «Белита-Витэкс») еще занимались урегулированием своих наследственных прав. В топ-10 женщин-предпринимательниц также включены женщины-владельцы бизнесов из второй и третьей сотен самых успешных и влиятельных бизнесменов страны.





Итак, пишет Ежедневник, кто они – десять главных бизнесвумен Беларуси.





1. Елена Шигалова, Торговый дом «Ждановичи»

Самое высокое место в белорусском «женском рейтинге» после того, как составители по изменившейся методологии объединили капиталы семейной пары Александра и Натальи Луценко, заняла Елена Шигалова.





Она является главной наследницей своего супруга, некогда входившего в первую десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов страны - основателя Торгового дома «Ждановичи» Евгения Шигалова. Владелец контрольного пакета крупнейшего по площадям торгового комплекса страны скончался после продолжительной болезни в 2014 году, оставив основную часть своего наследства супруге Елене и детям Сергею и Диане.





В последние годы их бизнес испытывает серьезное давление со стороны торговых центров и потерял часть торговых площадей, переданных под жилую застройку. Из активов Елены Шигаловой за последние два с половиной года исчезли ликвидированные компании «Модная галерея» и «Торгово-логистический центр «Ждановичи» и проданный завод «Современные бетонные конструкции».





Елена Шигалова в топ-100 с 40-го места в 2019 году опустилась на 77-ую строчку в 2021-м.





2. Янина Демьянец, «Мебельная фабрика «Лагуна»

Двадцать две позиции в новом рейтинге потеряла юридический владелец крупнейшего в стране частного производителя и продавца мебели «Мебельной фабрики «Лагуна» Янина Демьянец. В топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2021 она заняла 88-е место.





Вся карьера самого возрастного участника рейтинга «Ежедневника» (на 31 декабря 2020 года ей было 80 лет) связана с фармацевтикой, а 100%-ым владельцем основанной ее детьми фабрики она стала с 2010 года.





3. Людмила Антоновская, Polimaster Holdings

В первой сотне, хотя и опустилась с 72-го на 91-е место, по-прежнему основная владелица производителя приборов радиационного контроля «Полимастер» Людмила Антоновская.





Она – единственная self-made-бизнесвумен в последней версии топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.





4. Светлана Сипарова, Mark Formelle

Светланы Сипаровой, которая вместе с мужем Андреем Сериковым, создала и является владельцем производителя швейных изделий и сети магазинов Mark Formelle, в 2021 году не оказалось в первой сотне «Ежедневника».





Холдинг в 2019-2021 году продолжил прирастать новыми торговыми точками в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане, но отказался от развития розничного бизнеса в Украине.





В октябре этого года Сипарова и Сериков приобрели IT-платформу интернет-магазина KupiVip у немецкого инвестора Оскара Хартманна.





5. Ксения Шуравко, Onliner.by

Для владелицы контрольной доли в крупнейшем маркетплейсе страны Ксении Шуравко и ее экс-супруга Виталия Шуравко ситуация с пандемией могла принести рост клиентов и доходов, но падение деловой активности из-за политического и экономического кризиса, несомненно, сказались на финансовых показателях бизнеса.





6. Ольга Корнилова, «Авантрейл»

На протяжении последних лет созданная ею компания «Авантрейл» возглавляет список крупнейших частных экспедиторов Беларуси.





По итогам 2020 года этот бизнес, ведущий свою историю с 2006-го, в рейтинге Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» уступил только его традиционному лидеру — государственной компании «Белинтертранс-Транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги.





Ольге Корниловой принадлежат также экспедиторские компании в Латвии и Украине.





7. Ульяна Шидлович, «Соседи»

Белоруска Ульяна Шидлович вместе с литовкой Алмой Яунцемене являются двумя женщинами, которым принадлежат доли в одной из крупнейших белорусских розничных сетей страны «Соседи». Всего в собственниках этого бизнеса фигурируют шесть человек.





Ульяна Шидлович, в частности, владеет 18% долей в компании «Итора», которая в свою очередь контролирует крупнейшую компанию –оператора сети «Либретик».





По состоянию на начало октября этого года в составе «Соседей» было около 120 магазинов, в которых работало свыше 5,6 тыс. человек.





8. Светлана Помалейко, «Каштан»

Созданный ею бизнес является крупным производителем и поставщиком пищевой пленки на постсоветском пространстве. Производственная база находится в Гомеле.





По итогам 2020 года выручка компаний, занимающихся реализацией продукции на российском рынке, составила около 1,8 млрд российских рублей.





9. Татьяна Кольцова, Mile

Основная владелица компаний, которые управляют сетью DIY-гипермаркетов Mile, за 2020-ый и первую половину 2021 года довела число торговых объектов до 10.





С 2019 года функционирует интернет-магазин mile.by.





10. Мария Прокопович, Торговый дом «Ждановичи»

Мария Прокопович - вторая по доле владелица торгового комплекса у Минской кольцевой автодороги.





Вместе с сыновьями Максимом и Алексеем она получила ее от скончавшегося в 2016 году мужа и сооснователя Торгового дома «Ждановичи» Михаила Прокоповича.



