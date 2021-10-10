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Романчук: Сколько еще продержится белорусская модель в условиях санкций - ресурсы еще есть

Об этом в интервью Свабода Premium рассказал Ярослав Раманчук.

Романчук: Сколько еще продержится белорусская модель в условиях санкций - ресурсы еще есть
Достаточно ли сильна белорусская экономика, чтобы противостоять западным санкциям? Или санкции все же достигнут своей цели и заставят режим в Беларуси начать диалог с обществом? 

— Никто не рассчитывал, что у белорусской экономики в 2020 году будет такой хороший экспортный потенциал, — отмечает экономист. — Повезло с ценами на энергоносители, на металлы, на продукты деревообработки, повезло с химией. Все, что мы видим — это беспрецедентный случай, когда экспорт вырос почти на 38%. Все это балансирует бюджет, это позволяет получить валютную выручку, это то, что позволяет обеспечивать относительную макроэкономическую стабильность. К тому же санкции еще не начали действовать.

Состоянии экономики, можно сказать, удовлетворительное для того, чтобы не допустить ни обвала курса, ни обвала зарплат и пенсий. Поэтому бюджет в этом году будет где-то в эквиваленте 25 млрд долларов, что позволит финансировать не только силовые структуры, но много чего в нашей стране, считает экономист.

— Так что те люди, которые надеялись, что Лукашенко в 2021 году столкнется с кризисом, как в 2012 году, разочаруются, потому что такого кризиса нет.

Однако изменится ли ситуация, если санкции наконец начнут действовать?

— Санкции против конкретных лиц никакого влияния не имеют, потому что эти люди могут переписать бизнес, превратиться в другое предприятие. И неспроста, начиная с лета, белорусское правительство засекретило цифры, которые касаются экспорта товаров именно тех предприятий, которые попали под санкции, — напоминает Ярослав Романчук. — Мы не можем теперь, например, говорить, какие экспортные потоки нефтепродуктов, машиностроения, химии. Так что в ситуации, когда 30-40% официальной статистики уже секретной, мы можем судить только по каким-то косвенным признакам, что делается с экономикой.

Но, если мы посмотрим на исполнение бюджета за 8 месяцев, то мы видим, что там даже получился профицит. Не материализовались даже оценки Министерства финансов, которые были в начале года о дефиците в 6 млрд рублей, потому что никто, даже власти, не надеялись, что такая хорошая конъюнктура будет по экспорту. Предприятия экспортирую, платят налоги и нет даже особой нужды, чтобы воспользоваться одолженным ни из России, ни из Китая. Так что ресурсы еще есть.

Ну а тот факт, что Министерство финансов имеет намерение брать налоги с владельцев квартир на следующий год, свидетельствует, что они думают и про какие-то другие источники обеспечения бюджетной стабильности, желая это сделать за счет домовладельцев и за счет предпринимателей, которые подпадут под другие налоги.

По мнению экономиста, власти обязательно воспользуются возможностью списать свои неудачи на происки врагов. 

— Мы должны говорить прежде все про терпение людей. Видим, что в начале осени средние зарплаты составляют 580 долларов, медианные будут 450-480. Это тоже уровень, который далек от кризисного. И даже если зарплаты будут на 100-150 долларов меньше, власти объяснят это войной со странами ЕС и Штатами. Скажут, что все должны затянуть пояса не потому, что мы руководим плохо, а потому, что против нас воюют. Лукашенко снова имеет эту оправдаловку.

Но то, что санкции будут болезненны — это очевидно.

Сколько продержится белорусская финансовая модель?

Думаю, в 2022 году с этими запасами будет еще более-менее стабильно, потому что белорусская власть имеет под 8 млрд долларов золотовалютных резервов. Даже если они используют 3 млрд на оплату долгов, то есть еще возможность продать что-то для России, взять кредит от России. Поэтому я не думаю, что этот и следующий год будут годами, которые обнулят доверие к экономической власти Лукашенко, — считает Ярослав Рманчук.
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