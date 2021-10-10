А что же «братья» россияне, которые должны были помочь в преодолении санкционного давления?





Пока БелАЗ пытается прийти в себя от санкционного нокаута, его место на рынке потихоньку уже осваивают конкуренты – «братья» россияне. В конце марта текущего года российский производитель грузовиков и строительной техники КАМАЗ принял проект «Юпитер», пише т udf.name





Конструкторы КАМАЗа должны создать четыре типа карьерных самосвалов, в том числе сверхбольшой – грузоподъемностью 220 тонн. Главным поставщиком таких машин всегда была Беларусь. На реализацию программы уже выделено из российского бюджета 400 млн российских рублей.





Оказалось, что до 70% своей продукции БелАЗ поставлял на рынок Российской Федерации, чем всегда были не довольны российские производители грузовой техники. Вот российские «братья» и воспользовались сложившейся ситуацией. Воспользовались так, как Дмитрий Мазепин, который от нескольких банковских структур уже получил многомиллиардный кредит на расширение собственных производственных мощностей, после наложения санкций в отношении ОАО «Беларуськалий».





МТЗ, МАЗ, БелАЗ, «Беларуськалий» - далеко не окончательный перечень того, что в перспективе из флагманов промышленности пойдет под нож из-за обезумевшего диктатора.





На очереди уже стоит БелЖД. Предприятие уже с колоссальными долгами находится так же в предбанкротном состоянии. Из-за нестабильной экономической ситуации и все более обостряющегося политического кризиса, международных санкций и изоляции, международные компании везут свои грузы в обход территории РБ.





Поступления от международных перевозок сократились до минимума, что стало результатом неспособности дотировать пассажирские перевозки и обслуживать имеющийся парк вагонной техники.





Как оказалось, вагонный парк БелЖД изношен, денег на возобновление его нет, запчастей тоже все меньше (часто приходится разбирать один работающий вагон, чтобы починить два других).





Проблема очень быстро нарастает, в следствие чего заводы не могут ни отгружать продукцию, ни получать сырье. Это уже оказалось одной из причин развития сахарного кризиса в стране. И тут российские «братья» подрядились «помочь» - прорабатывается вопрос об акционировании БелЖД с последующей его сдачей РЖД. Вот такая она, братская помощь.