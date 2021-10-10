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Карпенко рассказал о надбавках классным руководителям

В Беларуси изменились подходы к оплате труда преподавателей.

В последнее время упор был сделан на творчество, инновации, касающиеся подходов в образовательном процессе.

Об этом подробно обсуждалось на педсовете, рассматриваемый вопрос поддержал глава государства, – цитирует слова министра образования Игоря Карпенко государственный телеканал СТВ.
Глава Минобра анонсировал, что с 2022 года будет установлена новая надбавка для классных руководителей.
Белорусским правительством выработаны определенные подходы, направленные на рост заработной платы учителей в зависимости от роста средней зарплаты в экономике. 

На сегодняшний день средняя зарплата педработников превышает одну тысячу рублей, у учителей в среднем – 1 147 рублей, пишет belnovosti.by

До конца 2025 года поставлена задача выйти на среднюю заработную плату учителей от средней зарплаты в экономике, достигнув показателя 106 %. 
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