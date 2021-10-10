В последнее время упор был сделан на творчество, инновации, касающиеся подходов в образовательном процессе.





Об этом подробно обсуждалось на педсовете, рассматриваемый вопрос поддержал глава государства, – цитирует слова министра образования Игоря Карпенко государственный телеканал СТВ.

Глава Минобра анонсировал, что с 2022 года будет установлена новая надбавка для классных руководителей.

Белорусским правительством выработаны определенные подходы, направленные на рост заработной платы учителей в зависимости от роста средней зарплаты в экономике.





На сегодняшний день средняя зарплата педработников превышает одну тысячу рублей, у учителей в среднем – 1 147 рублей, пишет belnovosti.by





До конца 2025 года поставлена задача выйти на среднюю заработную плату учителей от средней зарплаты в экономике, достигнув показателя 106 %.



