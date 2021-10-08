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Нацбанк попросил белорусские банки - не зарабатывать на СМС

Все беларусы знакомы с такой услугой как СМС сообщения. Некоторые банки такую услугу подключают по умолчанию, где-то можно подключить и отключить самостоятельно

Нацбанк попросил белорусские банки - не зарабатывать на СМС
фото : ru.depositphotos.com
У разных банков разная цена на СМС оповещение. Хотя все знают, что банки сами не проводят эти рассылки СМС. Они сотрудничают с операторами связи или с другими небанковскими структурами. 

Кстати мы как то писали во сколько обходятся СМС сообщения для клиентов там разброс был такой: от 10.8 рублей до 42 рублей в год.
 
Так вот недавно Нацбанк РБ разослал в банки письмо (08.10.2021 № 82-21/74) в котором попросил не наживаться на СМС сообщениях для клиентов.
 

Вот видите регулятор прямо говорит о том, что банки перекладывают расходы, а мы знаем, что не только расходы, на конечного потребителя. То есть на вас.
 
Но так как в последнее время выросло количество мошеннических операций Нацбанк хочет, чтобы у всех клиентов было подключено СМС информирование по расходным операциям и что бы это было для клиента не дорого: " ...Для проработки данного вопроса Национальный банк обратился к Ассоциации организаций информационных и коммуникационных технологий” Белинфоком“ с просьбой оказать содействие в снижении операторами сотовой подвижной электросвязи стоимости услуг СМС- оповещения для банков.

Согласно предоставленной информации, стоимость услуги операторов сотовой подвижной электросвязи, взимаемая с банка за доставку СМС-оповещения до клиента банка, значительно ниже, чем базовый абонентский тариф оператора за доставку СМС как внутри своей сети, так и в другие сети. Тарифы за услугу СМС- оповещения формируются банками с учетом торговой надбавки самих банков и являются продуктом тарифной политики банков.."

Нацбанк видит, что банки зарабатывают на СМС оповещениях и просит, что бы они снизили свои тарифы на СМС оповещениях для клиентов хотя бы до уровня тарифов операторов связи, то есть просит не зарабатывать на этой услуге: "... С учетом изложенного просим рассмотреть возможность изменения тарифной политики по услуге СМС-оповещения по расходным операциям клиентов.

В виду того, что получение СМС-оповещения и своевременное реагирование на несанкционированное списание денежных средств клиента является критически важным как для клиента, так и для банка, предлагаем снизить стоимость СМС-оповещения по расходным операциям клиента до стоимости, взимаемой операторами сотовой подвижной электросвязи с банка..."

Белорусские банки должны пересмотреть тарифы и до 11 октября сообщить Национальному банку РБ о своих решениях. Мы предполагаем, что банки прислушаются к мнению регулятора, вы же понимаете, чем может потом обернуться непослушание.

Недавно вот белорусским банкам предложили "пойти на встречу" Белкоопсоюзу в части просроченной задолженности по кредитам, сразу предупредив что несговорчивые будут иметь дело с КГК.

Все знают, что у банков есть деньги и многие считают, что банки должны "делиться".

Вот, теперь ждем массовое снижение тарифов на СМС оповещения начиная с второй половины октября. Как это повлияет на подключение людей к услуге СМС информирования, пока не известно.
infobank.by
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