Уже 30 сентября исполнительный директор Next подчеркнул, что нехватка рабочей силы в Великобритании приведет к «деградации» ее услуг в этом году. Бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг сказал, что, несмотря на предпринимаемые усилия, «не будет никаких гарантий», что проблемы будут решены к Рождеству, пише т marketing.by









Ритейлеры Tesco, Amazon и Yodel предупреждали, что поставка и доставка продуктов в преддверии Рождества повлияет на то, что и когда потребители смогут покупать.





Согласно опросу Sitecore, заголовки о Рождестве, которое может быть испорчено проблемами с логистикой, привели к тому, что почти половина (48%) потребителей планирует начать делать покупки раньше, а 28% уже начали. Несмотря на пандемию, которая подтолкнула людей к массовому переходу к электронной коммерции, значительная часть респондентов (45%) заявили, что нынешняя неопределенность означает, что они планируют избегать крупных интернет-магазинов и вместо этого делать покупки на месте и в магазинах.





В ответ на это розничные торговцы, привыкшие тратить большие бюджеты на рождественскую рекламу, переделывают кампании, чтобы обеспечить соответствие сообщений тому, что и как они могут доставить.





«Текущая ситуация определенно влияет на планы по медиа рекламе", - говорит Лиам Бреннан, ведущий глобальный консультант MediaCom Blink Consulting.





БОЛЬШИНСТВО КРУПНЫХ БРЕНДОВ ПЛАНИРУЮТ, СНИМАЮТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ТЕЛЕРЕКЛАМУ ЛЕТОМ. СОГЛАСНО СООБЩЕНИЯМ, В НАЧАЛЕ ГОДА РОЗНИЧНЫЕ ИГРОКИ ОПАСАЛИСЬ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ С ЛОГИСТИКОЙ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК. И ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ АДАПТИРОВАЛИ КОММУНИКАЦИЮ - РЕШИВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ КОНКРЕТНЫМ ПРОДУКТАМ, И ВМЕСТО ЭТОГО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ О БРЕНДЕ.





Лиам Бреннан говорит, что в настоящее время переделываются и планы по размещению в отдельных каналах. Так, акцент идет на наружную рекламу рядом с местом покупки и геотаргетинг.





Мишель Велан, исполнительный директор VMLY & R Commerce - агентства WPP, специализирующегося на розничной торговле, - сказала, что бренды решили начать рекламу раньше, чтобы и период рождественских торгов начинался раньше, во избежание разочарования в поставках.



