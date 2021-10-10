Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал LBC.





По его данным, Ливан "погрузился в темноту" из-за остановки двух крупнейших ТЭС страны - в Дейр-Аммаре на севере и Захрани на юге. Электростанции прекратили работу из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов.

В комментарии агентству Reuters один из ливанских чиновников заявил, перебои в электроснабжении могут продлиться несколько дней.

"Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она возобновит работу до следующего понедельника или в течение нескольких дней", - цитирует издание своего собеседника.





По его словам, государственная электроэнергетическая компания попытается использовать запасы мазута армии для временного обеспечения электростанций топливом, но этого не произойдет в ближайшее время.



