







"Нам еще много лет до строительства первой инопланетной фабрики Tesla. Но я хочу увидеть ее прежде, чем умру. У меня может быть 40 лет или около того, и я надеюсь успеть сделать это. Первая - это было бы круто", - сказал миллиардер.





Планы у предпринимателя в связи с Марсом более чем обширные, ведь ранее он говорил о том, что хочет, чтобы его компания SpaceX построила на Красной планете первый город-миллионник уже к 2050 году.





Источник: www.ixbt.com