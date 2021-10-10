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Число точек "Табакерки" в реестре продолжает расти

Компания «Энерго-Оил» (сеть «Табакерка») продолжает регистрировать новые киоски в Торговом реестре после недавнего сокращения. Сейчас там значится 2969 действующих точек.




Таким образом, сеть приближается к 3000 киосков и павильонов. Это примерно в три раза больше, чем у государственной «Белсоюзпечати», которая среди киосков занимает второе место в стране по охвату после «Табакерки».

Но при этом ассортимент двух сетей не совпадает, а лишь пересекается. «Табакерка» в основном продает табачные изделия. Также в Минске она взяла на себя распространение талонов на проезд в общественном транспорте.

Компания «Энерго-Оил», по последним данным, принадлежала Алексею Олексину. Пока нет информации о продаже бизнеса, как это, например, произошло с МТБанком на фоне западных санкций.
OL
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