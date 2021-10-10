











Таким образом, сеть приближается к 3000 киосков и павильонов. Это примерно в три раза больше, чем у государственной «Белсоюзпечати», которая среди киосков занимает второе место в стране по охвату после «Табакерки».





Но при этом ассортимент двух сетей не совпадает, а лишь пересекается. «Табакерка» в основном продает табачные изделия. Также в Минске она взяла на себя распространение талонов на проезд в общественном транспорте.





Компания «Энерго-Оил», по последним данным, принадлежала Алексею Олексину. Пока нет информации о продаже бизнеса, как это, например, произошло с МТБанком на фоне западных санкций.