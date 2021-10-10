



Lamoda проанализировала около 2 млн. заказов премиум-товаров и выяснила, что 58% премиум-товаров покупатели дополняют покупками вещей массовых брендов. 72% таких «смешанных» заказов дополняется одеждой, около 16% — обувью, а остальное приходится на аксессуары.





По данным аналитиков, чаще всего недорогими вещами дополняют корзину заказов покупатели брендовых футболок поло, солнцезащитных очков и сумок.





Отмечаются и гендерные различия: при выборе одежды мужчины чаще женщин склонны выбирать широко известные бренды свыше 70% заказов премиума у мужчин приходится именно на одежду популярных премиальных марок, вроде Karl Lagerfeld, BOSS, Michael Kors и других. Чаще всего мужчины и женщины покупают премиум-аксессуары (очки и сумки — доля равна 74%), в премиум одежде любимая позиция — это футболка (доля равна 71%). В премиум-обуви самым частым товаром являются кроссовки — их доля 45%.





Женщины намного чаще совершают покупки брендовых аксессуаров (27% против 18% у мужчин) и дополняют заказы дорогих сумок и очков джинсами и платьями из масс-маркета.





«Тренд на сочетание в одном образе премиум и масс-маркета очевиден. Чтобы каждый клиент смог собрать свой идеальный образ, в нашем ассортименте регулярно появляются новые бренды из разных ценовых сегментов. Уже сейчас на Lamoda представлено свыше 400 премиум-брендов и более 3500 масс-маркет брендов», — прокомментировала директор по развитию раст� �их категорий Lamoda Виктория Абдрашитова.



