



Грузовой автомобиль MAN, прибывший из Беларуси 5 октября, таможенники пункта контроля «Лаворишкес» проверили с помощью рентгеновской системы контроля. Должностные лица подозревали, что автомобиль мог перевозить контрабанду. В задней части полуприцепа таможенники обнаружили огромные мешки с древесными гранулами. Вскоре в этих мешках были найдены пачки сигарет. При досмотре выяснилось, что большая часть полуприцепа отгорожена деревянной доской, а пространство за ней — также забито коробками с сигаретами.





Как сообщает КСТ, по предварительным данным, грузовик перевозил около 1.500 коробок (750 тысяч пачек) белорусских сигарет Fest, стоимость которых с учетом налогов составляет 2,737 млн евро. Автомобиль и груз задержаны, в вильнюсском отделении КСТ под руководством Вильнюсской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту контрабанды.





Это один из крупнейших контрабандных грузов, задержанный на литовской таможне в этом году. Самая крупная партия контрабанды была обнаружена в ночь на 1 апреля, когда сотрудники КСТ ликвидировали склад контрабанды в Каунасском районе. Тогда были задержаны семь граждан России и Литвы и два грузовика с более чем 1 млн пачек сигарет на 3,91 млн евро.





Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.



