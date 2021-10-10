В Литве задержана контрабанда из Беларуси на 2,737 млн евро
На литовской границе задержан один из крупнейших контрабандных грузов из Беларуси, сообщает Delfi со ссылкой на криминальную службу таможни (КСТ).
Грузовой автомобиль MAN, прибывший из Беларуси 5 октября, таможенники пункта контроля «Лаворишкес» проверили с помощью рентгеновской системы контроля. Должностные лица подозревали, что автомобиль мог перевозить контрабанду. В задней части полуприцепа таможенники обнаружили огромные мешки с древесными гранулами. Вскоре в этих мешках были найдены пачки сигарет. При досмотре выяснилось, что большая часть полуприцепа отгорожена деревянной доской, а пространство за ней — также забито коробками с сигаретами.
Как сообщает КСТ, по предварительным данным, грузовик перевозил около 1.500 коробок (750 тысяч пачек) белорусских сигарет Fest, стоимость которых с учетом налогов составляет 2,737 млн евро. Автомобиль и груз задержаны, в вильнюсском отделении КСТ под руководством Вильнюсской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту контрабанды.
Это один из крупнейших контрабандных грузов, задержанный на литовской таможне в этом году. Самая крупная партия контрабанды была обнаружена в ночь на 1 апреля, когда сотрудники КСТ ликвидировали склад контрабанды в Каунасском районе. Тогда были задержаны семь граждан России и Литвы и два грузовика с более чем 1 млн пачек сигарет на 3,91 млн евро.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.
08:42 10/10/2021
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