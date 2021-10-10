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Приехали в столицу и стали «золотыми». Сравнили цены на огурцы в Пинске и в Минске

В столице Полесья октябрьские огурцы продают по разным ценам. У бабушек, которые отдают последние, небольшие, разной формы, цена за килограмм подбирается к трём рублям.


Что-то более привлекательное, напоминающее о летних, колючих, хрустящих и сочных, оценили гораздо дороже – четыре с половиной рубля. Продавцов огурцов не так уж и много по сравнению с летней порой, когда за урожаем и столов не было видно. Сегодня торговые ряды с пробелами. В ящиках и на весах преимущественно яблоки разных сортов.

В Минске ситуация с огурцами из Пинска иная. Первая торговая точка встречает покупателя скорее суровым зимним ценником, чем последним отголоском лета. Килограмм огурцов – десять рублей. Убеждают с тремя восклицательными знаками, что урожай прямиком из деревни. На заинтересованный взгляд тут же реагирует продавец вопросами и желанием побыстрее нагрузить целлофановый пакет.

Другие продавцы ведут себя куда более спокойно и размеренно. Возможно, причина тому ценник. Буквально через метр огурцы стоят в два раза дешевле – пять рублей. Качество продукции с юга страны можно оценить здесь же по визуальной составляющей в разрезе и по дегустации. В целом, цена на огурцы в рядах не поднимается выше шести с половиной рублей за килограмм.
media-polesye.by
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