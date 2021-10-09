







В 2020 году мировая экономика пережила один из худших спадов со времен Великой депрессии.





Тем не менее, хотя последствия COVID-19 привели в беспорядок многие предприятия, некоторым компаниям удалось не только остаться на плаву среди хаоса, но и добиться процветания. Компания Kantar BrandZ представлены 100 самых ценных брендов 2021 года.





Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов . Возглавляет список, что неудивительно, Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов.





Amazon занимает первое место в списке третий год подряд. Со времени рейтинга прошлого года стоимость бренда электронной коммерции выросла на 64%.





Второе место в списке занимает Apple, стоимость бренда которой составляет 612 миллиардов долларов. Apple не была полностью защищена от воздействия COVID-19 - в первые дни пандемии ее акции упали почти на 19% от рекордных максимумов, - но компания восстановилась и сообщила о рекордной выручке, сгенерировав 64,7 миллиарда долларов в четвертом квартале 2020 года.





Вполне естественно, что ведущие бренды в списке - это крупные технологические компании, поскольку пандемия подтолкнула потребителей к онлайн-покупкам и развлечениям. Несколько платформ социальных сетей также заняли высокие места в списке, например Facebook , который поднялся на две позиции в этом году и занял шестое место с стоимостью бренда в 227 миллиардов долларов .





Instagram и TikTok отстали от Facebook, когда дело дошло до общей стоимости бренда, но обе платформы продемонстрировали исключительный рост по сравнению с прошлогодним отчетом. Фактически, если посмотреть на рост стоимости бренда с 2020 года, оба бренда вошли в топ-10.









Инфографика visualcapitalist.com