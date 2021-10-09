+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Топ-100 самых дорогих брендов мира в 2021 году

Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов.



В 2020 году мировая экономика пережила один из худших спадов со времен Великой депрессии.

Тем не менее, хотя последствия COVID-19 привели в беспорядок многие предприятия, некоторым компаниям удалось не только остаться на плаву среди хаоса, но и добиться процветания. Компания Kantar BrandZ представлены 100 самых ценных брендов 2021 года.

Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов . Возглавляет список, что неудивительно, Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов.

Amazon занимает первое место в списке третий год подряд. Со времени рейтинга прошлого года стоимость бренда электронной коммерции выросла на 64%. 

Второе место в списке занимает Apple, стоимость бренда которой составляет 612 миллиардов долларов. Apple не была полностью защищена от воздействия COVID-19 - в первые дни пандемии ее акции упали почти на 19% от рекордных максимумов, - но компания восстановилась и сообщила о рекордной выручке, сгенерировав 64,7 миллиарда долларов в четвертом квартале 2020 года.

Вполне естественно, что ведущие бренды в списке - это крупные технологические компании, поскольку пандемия подтолкнула потребителей к онлайн-покупкам и развлечениям. Несколько платформ социальных сетей также заняли высокие места в списке, например Facebook , который поднялся на две позиции в этом году и занял шестое место с стоимостью бренда в 227 миллиардов долларов .

Instagram и TikTok отстали от Facebook, когда дело дошло до общей стоимости бренда, но обе платформы продемонстрировали исключительный рост по сравнению с прошлогодним отчетом. Фактически, если посмотреть на рост стоимости бренда с 2020 года, оба бренда вошли в топ-10.


Инфографика visualcapitalist.com
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]