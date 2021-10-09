



Какие новые санкции вводятся за «серые» доходы, как будет работать механизм камеральной проверки физлиц и как государство узнает все о доходах белорусов — разбирается колумнист Office life Леонид Фридкин.





Такой подход был обещан еще зимой. «Как правило, источниками "серых" доходов являются средства от незарегистрированной предпринимательской деятельности и сокрытая выручка субъектов хозяйствования, — заявлял министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в феврале на заседании коллегии МНС. — Поэтому работа по контролю за соответствием доходов и расходов граждан должна быть переформатирована».





Новый формат заключается в масштабном анализе имущественного положения физлиц, определении источников происхождения средств и обложении первоначально полученных доходов, если они были скрыты от налогов. При этом налоговики намерены тщательно изучать не только зарплаты, но и финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, результаты работы компаний, учредителями которых являются граждане, а также практически любые выплаты в пользу физлиц. Таким образом, налоговые органы надеются заставить граждан, чьи расходы не соответствуют легально полученным средствам, поделиться с казной частью скрытых от налогообложения доходов.

Для реализации этих мер в Налоговый кодекс добавлена статья, регламентирующая проведение камеральной проверки соответствия расходов доходам физического лица.

Такие проверки будут проводиться налоговыми органами путем сопоставления сумм расходов и доходов физического лица на основании изучения имеющихся у налоговиков документов и (или) информации о полученных (приобретенных) физлицом доходах, понесенных им расходах. Кроме того, такие поверки могут проводиться по письменным запросам органов госконтроля, внутренних дел, КГБ, прокуратуры и Следственного комитета (в связи с ведением административного процесса, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях), по поручениям министра по налогам и сборам, его заместителей, руководителей областных и столичной инспекций МНС, их заместителей.





Проверки могут проводиться за месяц, несколько месяцев текущего года, а также за 10 полных календарных лет, предшествующих году проведения проверки. Если физическим лицом в пояснениях об источниках доходов, заявлены доходы или расходы, полученные в период, превышающий 10 лет, то проверка проводится также за период с календарного года, в котором были получены такие доходы или расходы.





На предварительном этапе проверки устанавливается наличие или отсутствие превышения расходов над доходами физического лица. Затем составляется расчет расходов и доходов. Если превышения расходов над доходами не обнаружено или оно ниже 500 базовых величин (кроме проверок по запросам и поручениям) составляется заключение.





Если сумма превышения окажется выше 500 базовых величин, а в случае проверки по запросам и поручениям — при любой сумме, проводится второй, «последующий» этап. При этом у физического лица потребуют пояснения об источниках доходов, сведения и (или) документы, связанные с проведением проверки. Пояснения можно представлять в письменной или электронной форме в течение 30 календарных дней со дня вручения требования. Срок может быть продлен в случае болезни или командировки за рубеж — разумеется, при наличии документального подтверждения этих обстоятельств.





Пояснения, представленные по истечении установленного срока или содержащие неполные сведения, не учитываются. Впрочем, не примут во внимание пояснения и в том случае, если налоговики установят, что гражданин в реальности не мог получить какие-то доходы, если обнаружатся расхождения об условиях и порядке получения дохода в информации, представленной проверяемым, и лицом, являющимся источником дохода, если в качестве источников заявлен доход, с которого не были уплачены соответствующие налоги, а также если основной целью совершения сделки является неуплата налогов.





Таким образом, доходы учитываются исходя из фактических сведений и обстоятельств их получения при возможности их установления, в том числе с учетом документов (информации, материалов), предоставленных самим физлицом, госорганами, организациями, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами. Доходы, полученные ИП после получения требования о представлении пояснений или понесенные ранее, но не указанные своевременно в налоговых декларациях, тоже не учитываются.

К расходам физлица относятся денежные средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения его здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также аналогичные на детей до 18 лет, но почему-то в половинном размере. Впрочем, если налоговый орган располагает информацией о фактически израсходованных физлицом денежных средствах на эти цели в большем размере, то расходы учитываются в размере фактически израсходованных средств.

Расходы на строительство объектов недвижимости учитываются в размере стоимости строительства по сметной документации или актам приемки в эксплуатацию таких объектов, утвержденным исполкомом. Если стоимость строительства в сметной документации и акте различается, принимается наименьшая сумма, а при отсутствии этих документов — в пределах стоимости строительства, указанной проверяемым физическим лицом в заявлении, представленном налоговому агенту или налоговому органу, но не менее сумм фактически понесенных расходов на такое строительство, на которые ранее был получен имущественный налоговый вычет. Последний шанс — признать расходы в размере, определенном физлицом самостоятельно, но не менее 70% стоимости, определенной налоговым органом на 1 января года, когда впервые начислялся налог на недвижимость. Если гражданин не согласен с размером расходов на строительство, определенных такими способами, можно представить заключение о рыночной оценке на момент принятия объекта недвижимости в эксплуатацию, выданное аттестованным оценщиком.





По результатам рассмотрения представленных пояснений налоговики составят уточненный расчет расходов и доходов физического лица. Если обнаружится превышение, то в трехмесячный срок составляется акт проверки, по данным которого «лишние» доходы будут обложены подоходным налогом по ставке 20%. По такой же ставке будут впредь облагаться доходы «в случаях выявления контролерами неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога налоговым агентом». Проще говоря — в случае обнаружения пресловутых «зарплат в конвертах», в какой бы форме они ни фигурировали. Правда, предполагается, что новая ставка будет применяться лишь в отношении доходов, полученных после 1 января 2022 года.





С принятием перечисленных поправок утратит силу старый закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов». Но новые нормы кодекса с успехом его заменят. К тому же предприятиям в новом году придется представлять в налоговый орган декларации по подоходному налогу — ежеквартально в электронной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 216-1 НК). А с 1 января 2023 года добавится обязанность представлять сведения о доходах физических лиц. Таким образом, государство будет знать все обо всех наших доходах, полученных из любых легальных источников, и в любой момент выяснит, кто живет не по средствам...