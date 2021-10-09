+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как государство узнает все о доходах белорусов

В фискальном деле важно не только собрать налоги, но и проследить, чтобы никто не утаил что-то от казны. Поэтому в проекте изменений Налогового кодекса в следующем году предусмотрено ужесточение контроля за соответствием доходов и расходов граждан.


Какие новые санкции вводятся за «серые» доходы, как будет работать механизм камеральной проверки физлиц и как государство узнает все о доходах белорусов — разбирается колумнист Office life Леонид Фридкин.

Такой подход был обещан еще зимой. «Как правило, источниками "серых" доходов являются средства от незарегистрированной предпринимательской деятельности и сокрытая выручка субъектов хозяйствования, — заявлял министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в феврале на заседании коллегии МНС. — Поэтому работа по контролю за соответствием доходов и расходов граждан должна быть переформатирована».

Новый формат заключается в масштабном анализе имущественного положения физлиц, определении источников происхождения средств и обложении первоначально полученных доходов, если они были скрыты от налогов. При этом налоговики намерены тщательно изучать не только зарплаты, но и финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, результаты работы компаний, учредителями которых являются граждане, а также практически любые выплаты в пользу физлиц. Таким образом, налоговые органы надеются заставить граждан, чьи расходы не соответствуют легально полученным средствам, поделиться с казной частью скрытых от налогообложения доходов.

Для реализации этих мер в Налоговый кодекс добавлена статья, регламентирующая проведение камеральной проверки соответствия расходов доходам физического лица.

Такие проверки будут проводиться налоговыми органами путем сопоставления сумм расходов и доходов физического лица на основании изучения имеющихся у налоговиков документов и (или) информации о полученных (приобретенных) физлицом доходах, понесенных им расходах. Кроме того, такие поверки могут проводиться по письменным запросам органов госконтроля, внутренних дел, КГБ, прокуратуры и Следственного комитета (в связи с ведением административного процесса, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях), по поручениям министра по налогам и сборам, его заместителей, руководителей областных и столичной инспекций МНС, их заместителей.

Проверки могут проводиться за месяц, несколько месяцев текущего года, а также за 10 полных календарных лет, предшествующих году проведения проверки. Если физическим лицом в пояснениях об источниках доходов, заявлены доходы или расходы, полученные в период, превышающий 10 лет, то проверка проводится также за период с календарного года, в котором были получены такие доходы или расходы.

На предварительном этапе проверки устанавливается наличие или отсутствие превышения расходов над доходами физического лица. Затем составляется расчет расходов и доходов. Если превышения расходов над доходами не обнаружено или оно ниже 500 базовых величин (кроме проверок по запросам и поручениям) составляется заключение.

Если сумма превышения окажется выше 500 базовых величин, а в случае проверки по запросам и поручениям — при любой сумме, проводится второй, «последующий» этап. При этом у физического лица потребуют пояснения об источниках доходов, сведения и (или) документы, связанные с проведением проверки. Пояснения можно представлять в письменной или электронной форме в течение 30 календарных дней со дня вручения требования. Срок может быть продлен в случае болезни или командировки за рубеж — разумеется, при наличии документального подтверждения этих обстоятельств.

Пояснения, представленные по истечении установленного срока или содержащие неполные сведения, не учитываются. Впрочем, не примут во внимание пояснения и в том случае, если налоговики установят, что гражданин в реальности не мог получить какие-то доходы, если обнаружатся расхождения об условиях и порядке получения дохода в информации, представленной проверяемым, и лицом, являющимся источником дохода, если в качестве источников заявлен доход, с которого не были уплачены соответствующие налоги, а также если основной целью совершения сделки является неуплата налогов.

Таким образом, доходы учитываются исходя из фактических сведений и обстоятельств их получения при возможности их установления, в том числе с учетом документов (информации, материалов), предоставленных самим физлицом, госорганами, организациями, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами. Доходы, полученные ИП после получения требования о представлении пояснений или понесенные ранее, но не указанные своевременно в налоговых декларациях, тоже не учитываются.

К расходам физлица относятся денежные средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения его здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также аналогичные на детей до 18 лет, но почему-то в половинном размере. Впрочем, если налоговый орган располагает информацией о фактически израсходованных физлицом денежных средствах на эти цели в большем размере, то расходы учитываются в размере фактически израсходованных средств.

Расходы на строительство объектов недвижимости учитываются в размере стоимости строительства по сметной документации или актам приемки в эксплуатацию таких объектов, утвержденным исполкомом. Если стоимость строительства в сметной документации и акте различается, принимается наименьшая сумма, а при отсутствии этих документов — в пределах стоимости строительства, указанной проверяемым физическим лицом в заявлении, представленном налоговому агенту или налоговому органу, но не менее сумм фактически понесенных расходов на такое строительство, на которые ранее был получен имущественный налоговый вычет. Последний шанс — признать расходы в размере, определенном физлицом самостоятельно, но не менее 70% стоимости, определенной налоговым органом на 1 января года, когда впервые начислялся налог на недвижимость. Если гражданин не согласен с размером расходов на строительство, определенных такими способами, можно представить заключение о рыночной оценке на момент принятия объекта недвижимости в эксплуатацию, выданное аттестованным оценщиком.

По результатам рассмотрения представленных пояснений налоговики составят уточненный расчет расходов и доходов физического лица. Если обнаружится превышение, то в трехмесячный срок составляется акт проверки, по данным которого «лишние» доходы будут обложены подоходным налогом по ставке 20%. По такой же ставке будут впредь облагаться доходы «в случаях выявления контролерами неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога налоговым агентом». Проще говоря — в случае обнаружения пресловутых «зарплат в конвертах», в какой бы форме они ни фигурировали. Правда, предполагается, что новая ставка будет применяться лишь в отношении доходов, полученных после 1 января 2022 года.

С принятием перечисленных поправок утратит силу старый закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов». Но новые нормы кодекса с успехом его заменят. К тому же предприятиям в новом году придется представлять в налоговый орган декларации по подоходному налогу — ежеквартально в электронной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 216-1 НК). А с 1 января 2023 года добавится обязанность представлять сведения о доходах физических лиц. Таким образом, государство будет знать все обо всех наших доходах, полученных из любых легальных источников, и в любой момент выяснит, кто живет не по средствам...
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]