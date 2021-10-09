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«Газпром» уличили в махинациях на европейском рынке газа

Radio Poland: «Газпром» поднимает цены на газ ради скорейшего запуска «Северного потока-2»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Из-за резкого сокращения поставок газа в страны ЕС «Газпром» уличили в махинациях с созданием искусственного дефицита топлива ради скорейшего запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает Radio Poland.

По мнению аналитиков, «Газпром» рассчитывает на то, что текущая нехватка газа на европейском рынке, которая привела к стремительному росту цен на топливо, вынудит ЕС ускорить процесс сертификации «Северного потока-2». По их словам, ситуация «чрезмерной зависимости ЕС от российского газа» позволяет Кремлю оказывать давление или даже шантажировать страны Европы в данном вопросе.

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Тем не менее специалисты подчеркнули, что в настоящее время остановить или задержать запуск «Северного потока-2» не предоставляется возможным, так как «газопровод уже готов, а газ уже качается». Несмотря на активное сопротивление евродепутатов от Польши, в проекте участвует конгломерат евросоюзных компаний, которые ведут твердую политику и лоббируют свои интересы.

Ранее в октябре сообщалось, что холодная погода и, как следствие, рост спроса на отопление усугубят энергетический кризис в Европе. Синоптики рассказали, что с 11 по 24 октября в южной половине Германии ожидаются температуры ниже среднего.
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