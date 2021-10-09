



В пятницу стало известно, что крупная сеть магазинов — «Радзивилловский» — прекратила существование. Примечательно, что это была государственная сеть. И это далеко не первый случай даже за последний год, когда крупные продовольственные сети закрываются и реорганизуются. The Village Беларусь изучил , что грозит покупателям. Спойлер: «Евроопт» уже не первый ни по числу магазинов, ни по их приросту, а одна сеть открыла десятки новых магазинов и выросла сразу на 860%.





Два года назад The Village Беларусь рассказывал, как происходит передел рынка торговых сетей в Минске. Но с тех пор в стране произошло немало важных изменений, которые показывают: рынок этот нельзя назвать стабильным — причем как по экономическим причинам, так и по политическим.

Что произошло на этот раз?

Произошло то, о чем говорилось еще по крайней мере с июля: сеть магазинов «РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ» в процессе реорганизации прекратила самостоятельное существование. Сеть была убыточной. Причем это государственная сеть магазинов, которая была создана еще в 2003 году и начинала с трех магазинов, а под конец жизни насчитывала 29 магазинов в Минске (по данным Торгового реестра — 34 точки, включая кафе «Маэстро»).





Будь это частный бизнес, хозяевам пришлось бы уйти в ликвидацию и распродать активы (как это произошло с другими сетями, о чем скажем ниже). Но власти решили спасти ситуацию нетривиальным способом: присоединить «Радзивилловские» к другой государственной сети — магазины перешли под управление «Минского хладокомбината №2» (того самого, на улице Маяковского, что выпускает «Каштан» и другие любимые белорусами сорта мороженого). Директор хладокомбината Александр Рубинов утверждает, что сеть «Радзивилловский» себя дискредитировала, причем «длится это не месяц и не два, а, вероятно, последний год».





Все магазины останутся на своих местах, вот только уже без старой вывески. Часть из них сдадут другим торговым сетям (по заверениям директора, поступают запросы от «Виталюра», «Соседей», ProStore): магазины работали в формате «у дома» и пользовались популярностью (которая, впрочем, не спасала сеть от убыточности). А часть магазинов откроют под брендом самого хладокомбината. Уже около 10 лет от «МИНСКОГО ХЛАДОКОМБИНАТА № 2» по Минску работают семь магазинов (и несколько киосков в парках и при самом предприятии).





Возможно, новый собственник сделает некую дань памяти и оставит прежнее название на каком-нибудь объекте:





— Может где-то и оставим большую вывеску, что это был магазин «Радзивилловский», но это, скорее всего, будет название: «Радзивилловский хладокомбината № 2».





Например, сеть «Евроопт» сохранила на фасадах старые название универсама «Центральный» и «Столичный», сеть «Виталюр» — «Океан», а сеть «Рублевский» — название «Серебрянка». Впрочем, то были культовые магазины с большой историей, а многие ли всплакнут по «Радзивилловскому» или хотя бы через год-другой вспомнят, что был тут такой магазин?

Что еще случилось за этот год?

Сеть «Радзивилловский» стала далеко не первой закрывшейся в этом году.





В конце февраля в ликвидацию ушла компания «БАНИАР», принадлежавшая Борису, Алевтине и Наталье Лукомским, а также кипрскому юрлицу Geprocon Limited. К компании возникли претензии от поставщиков, а в реестре задолженностей было шесть производств. К концу зимы у компании в Минске оставалось лишь семь магазинов: 5 — BIGZZ (включая гипермаркет, который стал всего вторым минским «гипером» после «Гиппо» на проспекте Рокоссовского) и 2 — «КОПИЛКА» (два года назад «Копилок» было пять).





В начале мая стало известно о начале ликвидации солигорской торговой сети «Торговый дом «Радуга-свет». Сеть не была представлена в Минске, но в Минской области и особенно на юге страны ее магазины «РАДУГА» были популярными: сеть насчитывала более двух десятков «Радуг» в Солигорске, Слуцке, Мозыре, Пинске, Молодечно, Узде, Дзержинске, Старобине, Любани, Красной Слободе. Под этой торговой маркой также работали 36 объектов общественного питания «Гудзон» и «ТеремЪ».





Проблемы у владельцев этой сети начались в апреле 2020-го года, когда один из акционеров «Радуги» Владимир Делендик (он же владелец «Дариды») пожелал выйти из состава учредителей компании и потребовал вернуть ему деньги. Основатель сети Андрей Заяц отказался выплачивать средства, но позже стороны урегулировали спор. В апреле прошлого года стало известно, что с июля 2020 года 13 объектов из 20 перешли в собственность ООО «Дарида-Маркет». На месте других «Радуг» начали открываться магазины сети «Хит».





В начале года стали закрываться и магазины сети «ЗЛАТКА». Изначально у сети «Златка» основным юрлицом было СООО «Златка». Но к 2021-му все магазины исключены из реестра, а общество банкротится по заявлению кредитора «Фрутреал» (оптовый поставщик фруктов и овощей, который связан с сетью «Дионис»). Магазины стали переводить на другое юрлицо группы «Белскор» — «Еврокэш».

Силовой прием

К концу апреля закрылись и магазины «ДОМАШНИЙ». История сети совсем недавно: с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На пике успеха сеть насчитывала более 75 магазинов в разных городах Беларуси. К лету 2019-го в Минске было 27 магазинов, по их числу сеть была на 7-м месте в столице. При этом основатель сети Иван Березовский контролировал и культовый универсам «Центральный», где, фактически, тоже работал «Домашний». Но в феврале 2021 года многие кредиторы ополчились на «Домашний». Поставщики сообщали о долгах на сотни тысяч рублей, рассказывал The Village Беларусь. В ответ на это оператор стал закрывать убыточные магазины, реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и вести переговоры с новыми инвесторами.





В это же время ситуацией заинтересовались силовики, поставщиков стали вызывать в ДФР. Силовики наведывались в головной офис «НП-Сервиса», крупного дистрибьютора товаров повседневного спроса. Эта компания считается подконтрольной основателю сети магазинов «Домашний». Ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие тоже ушли в ликвидацию. Закрылся даже и «Центральный», а местонахождение Ивана Березовского оставалось неизвестным.





Вскоре стало известно, что задержаны жена и старший сын Ивана Березовского, плюс возбудили уголовное дело по статье 209 УК (мошенничество). Основателей и топ-менеджеров сети подозревают в завладении имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.





Как мы видим, в свежей истории ритейла не обошлось без участия силовиков. Причем пострадавших могло быть по крайней мере на одного больше.





4 февраля стало известно о визите сотрудников Департамента финансовых расследований в минский офис компании «Гринрозница», которая управляет гипермаркетами GREEN (объединяет 23 гипермаркета и супермаркета, в компании работает около 3 тысяч человек). В «Гринрознице» сказали, что была плановая проверка. В ДФР отказались от комментариев.





А через неделю стало известно, что в то же время задержали бизнесмена, владельца сети магазинов Green и торгового центра «Скала» Геннадия Кирейкова. До этого он был в Испании, а через несколько дней после возвращения его и взяли. Знакомые Кирейкова говорили, что формально «что-то насчитали»; а по слухам, ходившим в бизнес-кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.





Тогда же, в начале февраля, на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил:





— Не буду называть компанию, которую мы просто сейчас вырезаем. Торговая. Возьмите беларуский товар, продовольствие, продайте. «Вы „ябатьки“? Беларуское? Вон отсюда!» Говорю: проверьте, а что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть. Скажите, как я должен относиться к такой компании, когда создали условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет, она у нас не дефицит.





Но, похоже, «Грину» удалось выкрутиться из ситуации. Кирейкова выпустили из СИЗО только через 4 месяца, в начале июня. Лукашенко компанию ни прямо, ни косвенно больше не поминал, сесть осталась работать. Более того: недавно стало известно, что ООО «Гринрозница» стала (наряду с Мозырским НПЗ) генеральным партнером очень близкого к властям хоккейного клуба «Динамо». Председателем наблюдательного совета клуба являлся Дмитрий Басков. Его подозревают в участии в рейдах силовиков против ленточек в минских дворах. Человека, до степени смешения похожего на Баскова, видели во «дворе Перемен», когда там до смерти избили Романа Бондаренко.





Таким образом, за несколько лет только в Минске пропали магазины сетей «КОРЗИНКА», «РОДНАЯ СТОРОНА», «БРУСНІЧКА», «ТРОПИНКА», «БАЗАР», PRESTON и ZAKRAMA. В этом году — BIGZZ, «КОПИЛКА», «ДОМАШНИЙ», «ЗЛАТКА» и «РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ».

Что появляется на месте закрытых магазинов?

Свято место пусто не бывает, и на месте закрывающихся магазинов открываются новые. Как мы отметили выше, на место «Радзивилловских» придут либо конкурирующие сети («Виталюр», «Соседи», ProStore), либо повесят новую вывеску «Минский хладокомбинат №2». На месте магазинов солигорской сети «Радуга» появляются магазины сети «Хит». Сеть магазинов Первомайского района Минска ОАО «ЗОРИНА» два года назад заключило сделку с компанией «Либретик» — одним из юрлиц «Соседей» — на использование товарного знака сети. СМИ сообщали, что теперь все магазины «Зорина» будут работать под вывеской «Соседи», и, действительно, кое-где (например, на улице Руссиянова) так и произошло. Но, тем не менее, в городе до сих пор можно видеть вывески «Зорина»: тут не произошло полного поглощения.





Многим интересно, что происходит с гипермаркетами закрывающихся сетей.





- Летом 2019–го, когда сеть PROSTORE стала испытывать трудности, на месте трех ее гипермаркетов в Шабанах, Чижовке и ТЦ Arena-City въехали гипермаркеты GREEN.

- В то же время сеть «Евроопт», которая не столкнулась с такими же сложностями, уступила свой «Е-СИТИ» на перекрестке улиц Маяковского и Денисовской сети «Корона» — теперь торговый центр называется «КОРОНА-СИТИ».

- Сеть «СОСЕДИ» купила часть магазинов BIGGZ, и предполагалось, что на месте гипермаркета «Бигзз» на продолжении Логойского тракта за МКАДом откроются как раз «Соседи». Но неожиданно там появился главный конкурент «Бигзза» по оспариванию звания на самый первый гипермаркет Беларуси — «ГИППО».

- На месте BIGZZ в ТЦ Palazzo на Тимирязева ожидали гипермаркет «Соседи», но в итоге там открылся «ЕВРООПТ PRIME».

- В торговом центре Galleria Minsk, напротив, «ЕВРООПТ» уступил позицию (напомним: в 2019 между руководствами ТЦ и ритейлера возник конфликт и дело дошло до суда), и вскоре там откроется гипермаркет GREEN.





Те закрылись, эти закрылись. А кто-нибудь новый открылся?

Да, по крайней мере одна новая продовольственная сеть в Минске действительно появится. То есть, не кто-то из минских конкурентов занимает высвободившиеся площади — а на рынок приходит новый игрок. The Village Беларусь рассказывал, что могилевская сеть «ПЕРЕКРЕСТОК» (компания «РольфТрэйд») решила начать экспансию в Минске, да не с маленького магазинчика, а с целого гипермаркета в самом центре столицы, между вокзалом и стадионом «Динамо». Пока что у компании 19 магазинов, 18 из которых расположены в Могилеве и один — в Бобруйске. Ритейлер имеет один гипермаркет «Перекресток Авеню» площадью 3.100 кв.м., два супермаркета площадью более 1.000 кв.м. Остальные магазины имеют площадь от 60 до 850 кв.м. Площадь торгового зала минского гипермаркета, судя по чертежам этажей, составляет 1.116 квадратных метров. В центре найма сотрудников нам подтвердили, что гипермаркет откроется 10 октября.





Это, к слову, тоже далеко не первый пример захода в столицу региональных сетей.





В сентябре 2016 года на улице Авроровской в Минске появился первый магазин могилевской сети «КВАРТАЛ ВКУСА» (сейчас, правда, его уже нет на своем месте и вообще где-либо в столице). В августе 2018–го брестская компания «Санта Бремор», чье розничное подразделение «САНТА РИТЕЙЛ» управляет сетью магазинов «Санта», выкупила сеть магазинов «Рублевский». А в конце 2018–го в Минске открылся первый магазин сети из Полоцка «ДИОНИС»: она выкупила бывший универсам «Могилевский» на одноименной улице.





Кроме того, два года назад в Беларуси появился первый магазин российской сети «ДОБРОЦЕН» — она выступает в формате жесткого дискаунетра и конкурирует со «СВЕТОФОРОМ». Сейчас у сети дюжина магазинов в Беларуси, но в Минске пока ни одного. В отличие от того же «Светофора», который имеет 43 магазина по стране, из них три — в столице.





А еще в феврале 2020 года в Беларуси появились первый магазин сети «ГРОШЫК». Ее развивала ООО «Клондайк Ритейл» — дочернее подразделение «Евроторга». Первый магазин открылся в Слониме, через пару месяцев — уже и в Минске. «Грошык» (не путать с «Копеечкой», дочкой «Добронома») — тоже жесткий дискаунтер.





Жестких дискаунтеров не бывает много, поэтому в Минске начали появляться магазины еще одной сети — «ЕВРОКЭШ». Началось все еще в 2018–м с большого магазина на выезде из Минска, на Брестской трассе. А потом появились небольшие дискаунтеры формата Cash&Carry и в самом Минске.





К чему все это приведет?

По нашим выкладкам видно, что отмирание/схлопывание старых продовольственных сетей в Минске происходит намного быстрее, чем появление новых. Есть такое выражение — «пауки в банке». Если посадить в банку много пауков и не давать им ни еды, ни возможности выбраться, то когда-нибудь все закончится одним очень сильным пауком. Остальные просто погибнут в схватке друг с другом и с этим последним героем боевика. Может ли такое произойти с магазинами в Минске?





Давайте сравним, как изменилось число торговых точек у крупных сетей за последние два года — как раз когда рынок снова начало лихорадить, а крупные сети вдруг стали исчезать. Здесь перечислим те сети, что не исчезли.





МАГАЗИНЫ В МИНСКЕ, ИЮНЬ 2019 / ОКТЯБРЬ 2021





«Евроопт» (ООО «Евроторг»): 110 / 103





«Соседи» (ООО «Либретик»): 65 / 103





«Санта» (бывш. «Рублевский», ООО «Санта ритейл»): 55 / 44





«Виталюр» (ОДО «Виталюр»): 48 / 56





«Хит!» (ООО «Евроторг»): 38 / 74





«Белмаркет» (ООО «БелМаркетКомпани»): 18 / 17





«ДорОрс» (ОАО «ДорОрс»): 18 / 15





«Корона» (ООО «Табак-инвест»): 16 / 15





«Постторг» (ОАО «Постторг»): 16 / 16





«Гиппо» (ИУП «БелВиллесден»): 13 / 17





«Зорина» (ОАО «Зорина»): 11 / 10





«Дзержинка» (ОАО Агрокомбинат «Дзержинский»): 11 / 17





«Ваш выбор» (Торговый дом «Восточный»): 8 / 8





«Алми» (ЗАО «Юнифуд»): 7 / 6





«Марцін» (ИООО «Март Инн Фуд»): 7 / 7





«Доброном» (ЗАО «Доброном»): 5 / 3





«Копеечка» (ЗАО «Доброном»): 5 / 48





ProStore (СЗАО «Простормаркет»): 5 / 2





Green (ООО «ГРИНрозница»): 4 / 7





«Дионис» (ООО «Ресттрэйд»): 4 / 5





«Зеленый клен» (ООО «Зеленый клен»): 3 / 3





«Светофор» (ООО «ЛенПродуктСервис»): 2 / 3





SPAR (ЗАО «Юнифуд»): 1/ 3





«Грошык» (ООО «Евроторг»): 0 / 8





«Еврокэш» (ООО «Еврокэш Групп»): 0 / 5





«Белка»: 0 / 3





Как видно, «Евроторг» действительно нарастил свое присутствие в столице. Но по числу новых магазинов сеть вовсе не первая. Сильнее всего выросла сеть «КОПЕЕЧКА»: на 43 штуки, или на 860% (с всего 5 до 48 магазинов)! Далее по числу новых точек следует сеть «СОСЕДИ»: она выросла на 38 штук, или на 58% (с 65 до 103). Точнее, компания заявляет как минские 105 магазинов, но один из этого списка находится в поселке Юбилейный за Сеницей, а другой — в Озерце. Вычитаем и получаем 103.





Самих «ЕВРООПТОВ» вообще стало даже меньше (было 110) — теперь их поровну с «Соседями»: по 103! Но за счет дочерних структур — магазинов «ХИТ!» (+36 штук) и «ГРОШЫК» (+8) — в целом число магазинов ООО «Евроторг» выросло со 148 до 185 (на 37 штук, или на 25%). Кроме «Евроопта», больше всего потеряла сеть «Рублевский» после преобразования в «САНТУ»: было 55 магазинов, осталось 44. У остальных сетей (кроме закрывшихся, конечно) колебания не очень сильные: по одному-три магазина в ту или эту сторону.





Теперь вместо одной супер-крупной сети, двух очень крупных и нескольких просто крупных в Минске две супер-крупные сети, одна очень крупная сеть и три просто крупных. Но с такими темпами очень крупная сеть «Хит!» рискует дорасти до супер-крупной. И, как ни крути, все равно ООО «Евроторг» оказывается впереди.

А алкоголь врозь

А еще надо не упускать из внимания такую вещь, как алкомаркеты. Сети продовольственных магазинов стали развивать отдельные сети только с алкогольными напитками и легкими закусками к ним.





Так, в январе этого года появилась сеть «ТРИ ЛОСЯ» — ее развивает компания «ЗападХимТорг» - та же, что владеет сетью «Остров чистоты и вкуса». Сейчас у нее в Минске 11 магазинов. Примерно в то же время появилась сеть «СЕМЬ ПЯТНИЦ». Ее развивает компания «ЮниСтор Групп» — это структура группы «Евроторг». У нее уже 17 магазинов в Минске. А в самом конце сентября в Минске появился первый алкомагазин новой сети «НЕВИННЫЙ» — ее развивает «Виталюр».





Таким образом, с учетом алкомаркетов перевес группы «Евроторг» в Минске становится еще более сильным: 202 магазина. А у ближайшего конкурента — компании «Либретик» — «всего» 103 магазина «Соседи».