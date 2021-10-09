



На ключевом для саудитов, азиатском рынке, куда уходит 60% нефтяного экспорта Эр-Рияда, самый массовый сорт Arab Light подешевеет в следующем месяце на 40 центов за баррель и будет продаваться с премией в 1,7 доллара к региональному бенчмарку Oman/Dubai – максимальной за полгода.





Легкие сорта Arab Super Light и Arab Extra Light станут дешевле на 10 центов и 20 центов за баррель соответственно, а тяжелые – Medium и Heavy – на 40 и 50 центов, пишет finanz.ru





В США цены на саудовскую нефть снижаются на 10 центов по всей линейке марок, за исключением Arab Extra Light (ее стоимость останется неизменной).





В Европе, где Saudi Aramcо конкурирует с российскими поставщиками, скидки объявлены на все сорта и во всех регионах.





На Северо-Западе ЕС Arab Extra Light подешевеет на 1 доллар и будет продаваться со скидкой в 1,8 доллара к цене Brent. Стоимость Arab Light, близкой по характеристикам к российской Urals снизится на 70 центов, а скидка с ноября составит 2,4 доллара к Brent.





Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 50 центов за баррель.





В Средиземноморье официальная Arab Extra Light снижается на 30 центов, Arab Light – на 50 центов, а тяжелых сортов – на 60 центов.





Решение о скидках Саудовская Аравия приняла, несмотря на стабильно высокий спрос на физическом рынке, отмечает стратег по сырью ING Уоррен Паттерсон.





По оценке ОПЕК+, потребление нефти в 2021 году превысит мировую добычу на 1,1 млн баррелей в день. Этот разрыв покрывается из запасов в хранилищах, которые опустели почти на полмиллиарда баррелей с начала года, лишившись всех объемов, накопленных в период коронавирусного кризиса.





С призывом снизить цены на нефть к саудитам обратились США. Вашингтон контактирует со странами ОПЕК и «рассматривает все возможности снижения стоимости нефти», говорила 28 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.





Тогда же в турне по ближневосточным странам отправился советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан, который, по словам Псаки, планировал обсудить вопросы нефтяного рынка в Эр-Рияде.





4 октября страны ОПЕК+ по итогам очередной министерской встречи отвергли идею дополнительно нарастить добычу, чтобы остудить мировой топливный рынок. Хотя обсуждались планы увеличить поставки сразу на 600-800 тысяч баррелей в день, министры решили придерживаться изначального плана с ростом на 400 тысяч каждый месяц вплоть до апреля 2022 года.





С октября ОПЕК+ качает на 4,5 млн баррелей в сутки меньше, чем до кризиса. В ноябре эта суммарная квота уменьшится до 4,1 млн.





На новостях о скидках от саудитов цены на нефть снижаются На 13.39 мск Brent дешевеет на 0,2%, до 82,38 доллара за баррель; WTI – на 0,53%, до 78,53 доллара за бочку.











