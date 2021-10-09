IT-компании увеличили наём новых сотрудников в Беларуси. Только за лето они трудоустроили почти 5,5 тысячи специалистов — на 80% больше, чем в прошлом году (а уволили в два раза больше). dev.by изучил открытые вакансии на сайтах крупных компаний и увидел, что они расширяются не только в Беларуси.



EPAM





На сайте EPAM открыто 4,8+ тысячи вакансий. За последние четыре месяца их количество увеличилось почти на 20%.





Если в Беларуси компания ищет более 350 сотрудников, то в Украине – 1150.





Украинский офис EPAM продолжает интенсивно расширяться. Последние два года его штат растёт быстрее, чем в Беларуси — примерно на 20% в год. EPAM является лидером рейтинга крупнейших компаний Украины, став при этом первой компанией с численностью специалистов 11+ тысяч.





В топ-3 самых популярных локаций, исходя из количества вакансий, остались США и Польша. Для американского офиса компания ищет почти 600 новых сотрудников, для польского — более 530.





Белорусский офис – лишь четвертый по вакансиям. Точное количество сотрудников белорусского офиса компания не называет. На начало этого года только технических специалистов в EPAM в Беларуси работало около 9,7 тысячи. Ранее компания заявляла, что всего в Беларуси работает больше 10 тысяч специалистов.





Не исключено, что на данный момент украинский, а не белорусский офис EPAM является самым крупным.





Больше всего за последние четыре месяца выросло количество вакансий для работы в Мексике — с 76 до 170. Также компания продолжает активно нанимать новых сотрудников для работы в странах СНГ и Балтии. Для работы в Грузии компания ищет 150 специалистов, в Казахстане, Кыргызстане и Литве — около 120.







