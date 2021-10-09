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Где белорусские IT-компании нанимают сотрудников?

После осторожного ожидания в прошлом году, IT-компании снова начали активно нанимать персонал в Беларуси. Но в других странах трудоустройство идет еще быстрее.

Где белорусские IT-компании нанимают сотрудников?
IT-компании увеличили наём новых сотрудников в Беларуси. Только за лето они трудоустроили почти 5,5 тысячи специалистов — на 80% больше, чем в прошлом году (а уволили в два раза больше). dev.by изучил открытые вакансии на сайтах крупных компаний и увидел, что они расширяются не только в Беларуси.

EPAM

На сайте EPAM открыто 4,8+ тысячи вакансий. За последние четыре месяца их количество увеличилось почти на 20%.

Если в Беларуси компания ищет более 350 сотрудников, то в Украине – 1150.

Украинский офис EPAM продолжает интенсивно расширяться. Последние два года его штат растёт быстрее, чем в Беларуси — примерно на 20% в год. EPAM является лидером рейтинга крупнейших компаний Украины, став при этом первой компанией с численностью специалистов 11+ тысяч.

В топ-3 самых популярных локаций, исходя из количества вакансий, остались США и Польша. Для американского офиса компания ищет почти 600 новых сотрудников, для польского — более 530.

Белорусский офис – лишь четвертый по вакансиям. Точное количество сотрудников белорусского офиса компания не называет. На начало этого года только технических специалистов в EPAM в Беларуси работало около 9,7 тысячи. Ранее компания заявляла, что всего в Беларуси работает больше 10 тысяч специалистов.

Не исключено, что на данный момент украинский, а не белорусский офис EPAM является самым крупным.

Больше всего за последние четыре месяца выросло количество вакансий для работы в Мексике — с 76 до 170. Также компания продолжает активно нанимать новых сотрудников для работы в странах СНГ и Балтии. Для работы в Грузии компания ищет 150 специалистов, в Казахстане, Кыргызстане и Литве — около 120. 


Wargaming

Wargaming расширяет штат и ищет более 180 новых специалистов по всему региону. За последние четыре месяца число вакансий выросло на 60%.

Для работы в Беларуси компании нужны 43 новых сотрудника (в июне было 37). А больше всего вакансий открыто для работы в России — 63. Это почти в два раза больше, чем четыре месяца назад. На третьем месте по числу открытых вакансий Украина — 41.

Для работы в Вильнюсе, где компания выкупила для сотрудников 76 квартир, открыто 28 вакансий. В Литве работает команда MS-1 — главная студия мобильной разработки Wargaming, которая создала World of Tanks Blitz.

Ранее компания рассматривала для открытия офиса Латвию, но в итоге отказалась. 

Itransition

Компания Itransition открыла 570+ вакансий. Это на 30% больше, чем четыре месяца назад.

Судя по числу вакансий, компания прежде всего собирается расширить штат в Беларуси. Сейчас для работы здесь открыто 276 вакансий. В июне было 220. Также выросло число вакансий для работы в России и Украине.

В конце прошлого года компания сообщила, что рассматривает возможность открыть офис в Литве. Но этой локации нет в числе открытых вакансий. 

iTechArt

Компания iTechArt продолжает расширяться в Беларуси. Сейчас у компании открыто 250+ вакансий, большинство — для работы в Минске и областных центрах. Для сравнения в июне у компании было открыто около 200 вакансий для работы в Беларуси. 

ISsoft

У компании ISsoft открыто более 240 вакансий, в два раза больше, чем в июне.

Более 140 новых сотрудников компания планирует нанять для работы в Беларуси, около 100 — для работы в Украине.  

PandaDoc

Компания PandaDoc ликвидирует юрлицо Беларуси и сосредоточена на других локациях. Ещё в прошлом году она открыла офис в Украине. Сейчас для работы на украинском рынке компания ищет около 40 сотрудников. Также новые специалисты нужны для работы в США и Португалии. Всего у компании открыто около 100 вакансий. 

 
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