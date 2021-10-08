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На 400 000 долларов нанесли вред природе четыре лесхоза Витебской области

Поставский, Полоцкий, Городокский и Дретунский лесхозы должны компенсировать государству более 1 000 000 рублей за вред, причиненный природе.

Фото pixabay.com

Как выявили проверки госконтроля, в 2020–2021 годах в этих лесхозах были допущены незаконные рубки леса и захламление отходами государственного лесного фонда, сообщает ННВ со ссылкой на пресс-службу КГК.

Также контрольными мероприятиями установлено нецелевое использование, незаконное получение и использование с нарушением бюджетного законодательства бюджетных и приравненных к ним средств в сумме 75 000 руб.

По результатам проверок было взыскано в бюджет 422 000 рублей, к административной ответственности в виде штрафов привлекли 4 лесхоза и 40 их работников, сумма штрафов составила 27 000 руб. К дисциплинарной ответственности привлечено 91 должностное лицо, возбуждено 2 уголовных дела.

Наиболее распространенными нарушениями в сфере лесного хозяйства по информации КГК являются приписки объемов выполненных работ, незаконное получение бюджетных и приравненных к ним средств, а также незаконные рубки леса.
Источник: Сяржук Серабро
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